2019-06-23T21:16:51+03:00
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейских в Грозном

Его сняли очевидцы
Виталий КЛИМОВ
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Стоп-кадр нападения.Стоп-кадр нападения.
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На видео, снятом очевидцами происшествия, видна улица Грозного, на котором развернулся бой. На кадрах видно, как возле брошенного авто темного цвета лежит тело убитого человека. По всей видимости, это один из нападавших. Также у машины сидит второй человек. Предположительно, это раненный ударом ножа полицейский. Слышны выстрелы и автоматные очереди.

Напомним, нападение произошло сегодня вечером в Грозном на улице Асланбека Шарипова неподалеку от резиденции Рамзана Кадырова. Автоинспекторы остановили двигавшуюся к центру города машину темного цвета для проверки документов. Водитель авто вышел из машины, неожиданно достал нож и ударил им двух полицейских. Личность убитого не установлена.

Видео нападения на пост ДПС в Грозном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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