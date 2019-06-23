2019-06-23T21:12:15+03:00
Происшествия

В Грозном напали на пост ДПС у резиденции Кадырова

Один из нападавших убит [видео нападения]
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Стоп-кадр с видео нападения.Стоп-кадр с видео нападения.
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В Грозном на улице Алсанбека Шарипова неподалеку от резиденции главы Чеченской республики произошло нападение на пост полиции. Как сообщил "КП"-Северный Кавказ источник в правоохранительных органах, во время проверки документов у остановленного инспектором водителя тот внезапно достал нож и напал сначала на одного полицейского, а потом на второго, нанеся обоим ножевые ранения. Один из стражей порядка быстро среагировал и несколькими выстрелами убил нападавшего. В салоне авто, по первоначальной информации, также находился сообщник нападавшего, вооруженный обрезом. Однако позже в МВД уточнили, что нападавший был один.

- Личность убитого не установлена пока, на месте работают оперативники, - сообщил источник "КП-Северный Кавказ". - Проверяются номера машины, на которой ехал нападавший. Предварительно эта машина была взята террористом на прокат в одном из сервисов по аренде авто в Грозном.

Видео нападения на пост ДПС в Грозном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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