2019-06-23T23:03:06+03:00
Происшествия

Кадыров прокатился по Грозному на велосипеде после нападения боевика

Глава Чечни показал, что город живет обычной размеренной жизнью
Виталий КЛИМОВ
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Кадыров часто ездит по республике на велосипеде.Кадыров часто ездит по республике на велосипеде.
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Рамзан Кадыров проехал по Грозному на велосипеде через несколько часов после нападения на полицию, произошедшего на улице Асланбека Шарипова. Глава Чеченской республики во время катания вел прямую трансляцию на своей странице в "Вконтакте". На ней видно, как Кадыров приветствует прохожих, обменивается с ними фразами на чеченском, машет рукой русским туристам и говорит им "Доброй ночи!", восхищается мечетью Сердце Чечни. На улицах Грозного гуляет много людей и видно, что произошедшей нападение никак не повлияло на жизнь города и его гостей.

- Красиво, чисто, ухожено, мне нравится, - завершает Кадыров свою трансляцию.

Напомним, сегодня вечером в Грозном на улице Асланбека Шарипова было совершено вооруженное нападение на полицию. Сотрудник ДПС получил два ножевых ранения от водителя машины "Хендай Солярис" - одной из сдаваемых в аренду платным сервисом. Водитель неожиданно достал нож и нанес полицейскому удары в голову и тело. Однако добить стража порядка не дал проезжавший мимо сотрудник Росгвардии. Он остановил свою "Приору" и открыл огонь по нападавшему. У того с собой было ружье, и несколько минут на улице Грозного шла перестрелка. Росгвардейцу удалось смертельно ранить нападавшего, но и сам он получил пулю в живот. Сейчас оба стража порядка в больнице. За жизнь сотрудника полиции, получившего серьезные ножевые ранения, борются врачи.

Личность нападавшего установили. Им оказался 21-летний местный житель Ахмед Барзаев.

Видео нападения на пост ДПС в Грозном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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