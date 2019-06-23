Личность напавшего на полицию в Грозном установили

23 Июнь 22:01 2019-06-23T22:10:48+03:00

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Полиция установила личность напавшего на полицейский наряд в Грозном. Им оказался местный житель, 1998 года рождения. Его имя и фамилию в МВД Чечни пока не сообщают, однако ряд telegram-каналов называют имя Барзаев Ахмед. Известно, что молодой человек арендовал для совершения теракта машину, взял с собой нож. Остановившись у министерства строительства Чечни, Барзаев подошел к сотруднику полиции и дважды ударил его ножом - в голову и руку. Удары достигли цели, однако, к счастью, оказались несмертельными для стража порядка. ЧП увидел проезжавший мимо в авто сотрудник Росгвардии. Он выскочил из машины и начал стрелять в нападавшего. Тот достал из авто обрез и тоже открыл огонь, однако вскоре был сражен наповал.

Происходившее в Грозном сняли на видео очевидцы. Сейчас оба полицейских госпитализированы. Сотрудник Росгвардии получил ранение в живот. По словам врачей, состояние у них - средне тяжелое.

Видео нападения на пост ДПС в Грозном.

ИСТОЧНИК KP.RU