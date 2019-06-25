Чечня ездит на "Тойотах", а Дагестан на "Жигулях"

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало несколько любопытных рейтингов. Один из них отображает, какую популярность набрали отечественные машины в российских регионах. Эксперты агентства пришли к выводу, что LADA покупают преимущественно в «бедных регионах» и Самарской области, где и выпускают отечественную ласточку. Однако даже в Тольятти машина не пользуется такой популярностью, как на Северном Кавказе: Самарская область оказалась в рейтинге только десятой с 42 процентами отечественных автомобилей от общего числа покупаемых в автосалонах.

Возглавляет рейтинг Дагестан, где на LADA ездит 56 процентов купивших новые авто. Вторыми оказались жители Калмыкии, а следом за ними жители Кабардино-Балкарии с 50,9 процентов рыночной доли нашего автопрома.

В пятерку также вошла Северная Осетия, где LADA заняла чуть меньше половины рынка. Остальные пять мест тоже не остались без кавказского представительства. Так, седьмой стала Карачаево-Черкесия с 46,7 процентов, а восьмой — Ингушетия с 45,1 процентов.

Жители Чечни любят "Камри".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В лучшей десятке, которую в агентстве окрестили "бедной" за низкий уровень доходов, не оказалось двух регионов СКФО: Ставропольского края и Чечни. Каких-либо данных по Ставрополью аналитическое агентство не публиковало, поэтому мы не можем судить о долях автомобильного рынка здесь.

По данным "Автостата", в Чечне из новых авто больше всего любят Toyota. По этому показателю республика уступает только Сахалину, у которой японская марка занимает 37 процентов автомобильного рынка. У Чечни - 36,9 процента.

Средняя доля Toyota для авторынка в России составляет 6 процентов. Даже на рынке Приморья доля этой автомарки - только 30 процентов, а в Хабаровске и на Камчатке — 26,5.

Toyota любят и в Ингушетии, где её покупают 23 процента автолюбителей. Республика по этому показателю смогла опередить на три процента Якутию.