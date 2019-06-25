"Подонки на свободе": в Домбае девушку изнасиловали и бросили умирать в канаву

Изнасиловали, избили и бросили умирать в канаве. Трудно поверить, но этот ужас пережила 21-летняя Мирослава из Ессентуков в Новый год на самом, казалось бы, гостеприимном и безопасном для туристов курорте Карачаево-Черкесии.

- Накануне Нового года мы заселились в гостинице Домбая недалеко от выезда из поселка. Все было хорошо, пока с дочкой не поругались, из-за чего после обеда 1 января та собрала вещи и ушла. Ее должна была забрать подруга из Ессентуков, я слышала их телефонный разговор, - рассказывает "КП-Северный Кавказ" мама Мирославы. - Почуяла потом неладное, оделась и рванула следом. Но опоздала, ее нигде не было. Три часа обрывала телефон. Уже в пять вечера мне пришли фото дочки, на которых ту было не узнать.

Вспоминать произошедшее Маргарите крайне тяжело. На снимках женщина увидела избитое лицо Мирославы: сломанные ухо и нос, опухшие от кровоподтеков глаза, разбитые губы.

- Её избили и изнасиловали средь бела дня. Подруга нашла ее выползающей на дорогу из канавы, - с трудом продолжила мать девушки. - Ублюдки вернулись в этот момент, не знаю зачем, добить? Маша спугнула их и успела мельком сфотографировать насильника и машину, а потом сразу повезла дочь в больницу Ессентуков, где ей никто не помог. Даже полицейских не вызвали. Все отмечали Новый год!

Женщина жаловалась потом в Минздрав Ставрополья, но там только развели руками. Спустя рукава занимаются делом и следователи КЧР. Побои снимали уже после новогодних праздников и только внешне - без томографии и прочих обследований. Случай, кстати, произошел еще в 2018 году, пострадавшей теперь 23 года, а насильник до сих пор на свободе.

- Дело завели, но через год и после моей жалобы в органы уровня СКФО. Полтора года я сама ищу справедливость, изучаю уголовный кодекс и пишу куда только можно. Жаловалась на бездействие даже в Генпрокуратуру России, но оттуда письмо направили для рассмотрения в республику, где ничего делать не хотят, - плачет Маргарита. - Дочь опознала преступника на фото, мы предоставили видео с камер уличного наблюдения с его машиной. Но в КЧР все друг другу родня, поэтому никто и палец о палец не ударит. Знаете, как "КЧР" еще расшифровывают? Каждый чей-то родственник. Преступник поэтому живет припеваючи, а моя дочь...

После случившегося девушка пыталась покончить с собой и теперь не живет с матерью. Грубо и на эмоциях та сказала нам, что "дочь теперь в еще большей беде", и покалечило произошедшее не ее одну.

- В момент рухнула жизнь всей нашей семьи. У бабушки из-за сильных переживаний отказали ноги, был инфаркт, - вздыхает Маргарита. - Помогите наказать этих подонков.

"Комсомолка" связалась со следователем, расследующим это дело:

- Ничего не собираюсь говорить, - ответили нам на просьбу дать комментарий и бросили трубку.

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