«Это не жест бессилия и отчаяния»: Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Рамзан Кадыров прокомментировал прошение главы Республики Ингушетия об отставке. Чеченский лидер решил не вспоминать старые конфликты, сделав акцент на огромном вкладе генерал-майора Евкурова в развитие региона.

— Юнус-Бек Евкуров возглавил Республику Ингушетия в самое трудное время, — написал Кадыров на своей страничке «ВКонтакте». — Была сложная экономическая, политическая, общественная и криминогенная обстановка. Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления Юнус-Бека Евкурова построены промышленные предприятия и сельхозобъекты, школы, больницы, дороги, детские сады, спортивные залы. Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о намерении оставить пост Главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России. Уверен, что Юнус-Бек Евкуров ещё многие десятилетия будет полезен Родине!

Марш-бросок на Приштину и 11 лет на посту главы республики: биография Юнус-Бека Евкурова 00:00 00:00

Напомним, глава Ингушетии не раз публично ссорился с руководителем Чечни. В 2012 году чеченские силовики проводили спецоперацию по ликвидации террористов, совершивших нападение на родовое село Кадыровых. Настигли боевиков уже на территории Ингушетии, в селе Галашки. Тут у политиков возникли разногласия в оценке событий. По заявлению Кадырова, чеченские силовики уничтожили ваххабитов, но Евкуров сказал, что бандиты подорвались на собственной самодельной бомбе, а чеченским спецслужбам лишь выдали их тела. Тогда глава Чеченской республики обвинил коллегу в том, что тот «ходит на похороны боевиков». Однако спустя годы конфликт между Евкуровым и Кадыровым сошел на нет.

Глава Ингушетии подал президенту прошение об отставке 24 июня. По его словам, причиной стала разобщенность ингушского народа. Вероятнее всего, на это решение также повлияли митинги, проходившие в регионе с октября 2018 года. Их первопричиной стало подписание соглашения об установлении границы между Чечней и Ингушетией.

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— Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами, — сказал глава Ингушетии в обращении, показанном на национальном телевидении республики (подробности).