Компания «Россети Северный Кавказ» вошла в пятилетний тренд развития

В Пятигорске прошло Годовое общее собрание акционеров «Россети Северный Кавказ» (ПАО «МРСК Северного Кавказа»), которое провел главный советник ПАО «Россети», председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» Алексей Перец.

Акционерам представили ключевые показатели деятельности энергокомпании по итогам 2018 года. Так, объем отпуска электроэнергии увеличился за год на 1% и составил более 10 млрд кВт·ч. Выручка от реализации продукции и услуг превысила 17 млрд рублей, что на 5,6% выше показателей 2017 года. В 2018 году сотрудниками компании выполнено более 6,3 тысячи заявок на технологическое присоединение новых потребителей, которым было предоставлено почти 155 МВт мощности. Также снижение потерь в сетях филиалов составило 13,58%, что на 0,4 процентных пункта ниже прошлогоднего.

Среди важнейших в 2018 году мероприятий компании были отмечены масштабные учения по отработке взаимодействия специалистов Группы компаний «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе на территории Дагестана. В итоге, общими усилиями российских энергетиков удалось улучшить энергоснабжение миллиона жителей республики.

Как отметил заместитель генерального директора ПАО «Россети», руководитель «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, в прошлом, 2018 году компания в полном объеме выполнила все запланированные производственные программы.

Заместитель гендиректора ПАО «Россети», руководитель «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов

- На данный момент компания вошла в пятилетний тренд развития, - отметил он. - Мы планируем, что уже к 2021 году «Россети Северный Кавказ» перестанет стагнировать и к 2023 году выйдет на устойчивый рост и прибыль.

В компании рассчитывают, что уже в 2019 году можно выйти на выручку в размере более 30,2 млрд рублей. Между тем в текущем году инвестиционная программа была увеличена с 2,5 млрд рублей до 9,3 млрд рублей - это более чем в три раза. Эти средства, в первую очередь, будут направлены на реализацию Программы по снижению потерь электроэнергии, а также реконструкцию и строительство новых энергообъектов, чтобы повысить надежность энергоснабжения. Например, подстанции «Плиево новая» в Ингушетии.

Глава энергокомпании отметил также, что в нынешнем году «Россети Северный Кавказ» планирует технологическое присоединение порядка 11 тысяч объектов в регионах присутствия. Среди наиболее крупных и социально значимых - строительство линии мощностью 100 МВт от подстанции «Плиево» в Ингушетии до Грозненской ТЭЦ в Чечне, а также Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии с мощностью присоединения 10 МВт. Если судить объективно, то на сегодняшний день «Россети» - это единственная на Северном Кавказе сетевая компания, готовая и способная инвестировать значительные средства в развитие электроэнергетики регионов.

- Именно поэтому главы регионов СКФО активно поддерживают объединение всех сетей на базе «Россети Северный Кавказ, - отметил Виталий Иванов.

Помимо отчета о работе и планах по развитию, на собрании решались актуальные злободневные вопросы акционеров. Так, состоялось голосование по избранию членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, по вопросам утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, а также ряда других тем повестки. Результаты голосования будут раскрыты в соответствии с действующим законодательством РФ.

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