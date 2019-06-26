Биография Махмуд-Али Калиматова: родился в ссылке, карьеру сделал в Самаре

Биография Махмуд-Али Калиматова, врио главы Ингушетии, назначенного президентом после досрочного ухода Юнус-Бека Евкурова, мало кому знакома. Калиматов, как и оставивший высокий пост Юнус-Бек Евкуров, тоже представляет силовой блок. Новый руководитель Ингушетии долгое время проработал в прокуратуре Самарской области, поступательно продвигаясь по карьерной лестнице, а 2004 году возглавил надзорное ведомство Ингушетии.

Махмуд-Али Макшарипович Калиматов - этнический ингуш, однако родился вдалеке от родной земли. Новый глава появился на свет 9 апреля 1959 года в поселке Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР, куда были сосланы его родители.

В 1977 году будущий прокурор был призван в армию. Причем служить ему довелось тоже на чужой земле, в составе группы советских войск в Германской Демократической Республике. Отдав долг Родине, Махмуд-Али ушел работать по комсомольской и партийной линии. Чуть позже поступил в Куйбышевский государственный университет (ныне Самарский государственный университет — Ред) на юридический факультет. Учебу окончил в 1989 году.

Карьера Махмуда-Али стартовала в 1990 году, когда он стажером пришел в Кировскую районную прокуратуру Самарской области. За шесть лет Калиматов прошел путь до главы районного отделения надзорного ведомства. В 2003 году пошел на повышене, став заместителем прокурора Самарской области, а через год был назначен прокурором Республики Ингушетия.

После вояжа в родной регион Калиматов вновь вернулся в Самарскую область, на этот раз на пост главы контрольного департамента областного правительства. В 2012 году, после избрания Николая Меркушина на пост губернатора, Махмуд-Али стал его советником. Ну а в декабре 2015 года занял пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

Интересно, что младший брат Калиматова отдал свою жизнь, защищая Родину. Подполковник ФСБ Алихан Калиматов был убит в 2007 году в Назрани. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

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