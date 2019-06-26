Путин назначил врио главы Ингушетии бывшего прокурора

Бывший прокурор республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов (он работал на этой должности с 2004 по 2007 годы) назначен временно исполняющим обязанности руководителя республики вместо ушедшего по собственному желанию Юнус-Бека Евкурова.

Владимир Путин встретился Кремле с бывшим главой Ингушетии.

- Я, конечно, не осмелюсь говорить, справился я с задачей или нет, но старался как мог. Поэтому сегодня, я считаю, осмелюсь так сказать, что нужна новая команда, новые люди, и просил бы Вас о досрочном сложении моих полномочий. В дальнейшем готов в любом секторе, на любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны, - сказал Евкуров президенту.

Владимир Путин поблагодарил экс-главу за работу и оценил ее высоко. По словам президента, тем не менее проблем остается много, но они мало отличаются от тех, что существуют в стране: это и обеспечение доходов населения, и рост тарифов.

- Но я тоже отмечаю, за последнее время особенно, даже выше среднероссийских показатели в таких секторах, как строительство, промышленное производство. Оздоровление финансов имеет место быть, это очевидный факт, с профицитом вы верстали бюджет в последнее время. Всё это создает хорошие, благоприятные условия для дальнейшего развития, - подчеркнул Путин и попросил передать все позитивные наработки следующему руководителю.

Следом у президента прошла встреча с временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматовым.

Калиматову - 60 лет. Свою карьеру в прокуратуре он сделал в Самарской области. В органах - с 1990 года. Был следователем, районным и городским прокурором, а также первым замом прокурора Самарской области. С 2004 по 2007 занимал пост прокурора Ингушетии, а потом вернулся в Самарскую область.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров оставил свой пост по собственному желанию, заявив, что уходит из-за "разобщенности в ингушском обществе". По мнению Евкурова, возглавившего регион в в 2008 году, за это время удалось многое сделать: победить терроризм, построить около 500 социальных объектов, запустить несколько инвестиционных проектов. Многое из этого удалось благодаря единству народа, но сейчас, по мнению Евкурова, это единство подвергается испытанию.

В Ингушетии новость о досрочном сложении полномочий главой встретили ликованием. В Назрани на улицах стреляли в воздух, сигналили, запускали фейерверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Махмуд-Али Калиматова: родился в ссылке, карьеру сделал в Самаре

Биография нового главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова (ПОДРОБНЕЕ)

"Честь имею!": глава Ингушетии заявил, что уйдет досрочно

Он обратился к ингушскому народу с открытым заявлением (ПОДРОБНЕЕ)

Жгут шины, гудят и стреляют в воздух: как в Ингушетии встретили отставку Евкурова

Видео бурной реакции разлетелось по интернету (ПОДРОБНЕЕ)