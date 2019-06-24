Жгут шины, гудят и стреляют в воздух: как в Ингушетии встретили отставку Евкурова

В Ингушетии люди бурно отреагировали на новость о том, что управлявший республикой 11 лет Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку. Социальные сети заполнили кадры происходящего на улицах и дорогах ликования. В основном оно выражается в непрерывном гудении клаксонов авто, стрельбе в воздух из огнестрельного оружия и восторженных выкриках. На одном из видео водители нескольких авто жгли покрышки, буксуя на месте так, что из-за дыма не было ничего видно. Примечательно, что не все комментаторы подобных постов поддерживают настрой публики.

- Придет тот кого мы заслужили. Как можно себя так вести?! Он же наш человек, каким бы он ни был. Неужели нельзя вести себя более достойно? Ведь мы, ингуши, даже к самому лютому врагу относились с достоинством, потому что этой честью и самоуважением пропитан дух ингуша. Не стоит удивляться и спрашивать, почему и что происходит в нашей республике. Нужно начинать с себя, может тогда и найдется ответ, - написал комментатор под ником lalali876.

Напомним, сегодня в обращении к жителям республики Юнус-Бек Евкуров сообщил, что принял решение досрочно сложить с себя полномочия. Соответствующее прошение он направил президенту России. Евкуров рассказал о проделанной работе, но констатировал, что дальнейшему развитию республики мешает разобщенность общества, сложившаяся в последнее время.

Лезгинка и фейерверки: Ингушетия празднует уход Евкурова.

Глава государства пока не принял отставку Юнус-Бека Евкурова.