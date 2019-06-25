Биография Юнус-Бека Евкурова: как троечник стал Героем России и возглавил Ингушетию

Юнус-Бек Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году, дважды переизбирался на этот пост и должен был занимать его как минимум до 2023 года. Но 24 июня 2019 года политик заявил о желании уйти в отставку. «КП на Северном Кавказе» вспоминает яркие факты из биографии Юнус-Бека Евкурова и рассказывает, в каких условиях формировался характер главы Ингушетии, за что ему присвоили звание «Герой Российской Федерации», какие слова помогли ему вернуться к работе после покушения и как ему живется с тещей-ровесницей.

БИОГРАФИЯ ЮНУС-БЕКА ЕВКУРОВА

Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское (территория современной Северной Осетии). У него было шесть братьев и столько же сестер. Семья не бедствовала, но приходилось трудно. С 3 по 8 класс Юнус-Бек вместе со старшими братьями Ахмедом и Юсупом провел в школе-интернате в Беслане.

- Я учился на твердые тройки, потому что я больше практик, чем теоретик, - характеризует себя Евкуров. - Еще в школе стал интересоваться военным делом, но мечтал стать егерем.

Закончив срочную службу (сначала в войсках ПВО, затем на флоте) Юнус-Бек все же решил пойти по военной линии, но в Рязанское высшее воздушно-десантное училище его взяли не сразу. Между поступлениями он работал на обувной фабрике «Победа Октября» грузчиком, затем выучился на затяжчика бочков - стягивал туфли для гладкости, а после смены занимался борьбой, боксом или просто ходил в спортзал, подтягивал знания и в итоге добился своего.

Евкуров дослужился до генерал-майораФото: Личный архив героя публикации

Так началась военная карьера Евкурова. В 1989 году он окончил училище, далее получал образование в Военной академии имени Фрунзе и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Службу Евкуров начинал в разведроте 350-го парашютно-десантного полка в Белоруссии, после были контртеррористические операции на Северном Кавказе, война в Югославии. Об этом периоде его жизни сведений мало - некоторые операции, в которых участвовал Евкуров, до сих пор засекречены. Но, например, известно, что во время боевых действий в Чечне ему удалось обнаружить и спасти из плена 12 российских военных. Также будущий глава Ингушетии входил в состав группы бойцов ГРУ, взявшей под контроль аэропорт в Приштине - это позволило сорвать вход войск НАТО в Косово и разместить здесь российских миротворцев. Именно за эту операцию Евкуров получил звание Героя России. Также у него есть две медали «За отвагу», Орден Мужества, Орден «За военные заслуги», Орден Александра Невского, Орден Красной Звезды, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другие награды.

С 2004 по 2008 год Евкуров занимал должность замначальника разведуправления Приволжского-Уральского военного округа в Екатеринбурге.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА ЮНУС-БЕКА ЕВКУРОВА

В октябре 2008 года Евкурова назначили и. о. главы Ингушетии, и он ушел в запас в звании генерал-майора.

- Мне предлагали несколько раз. Конечно, я не хотел, предлагал другие варианты, - вспоминает политик. - В армии принято: есть приказ - его не обсуждают, а выполняют. На таких должностях приказы не отдают, но со мной много бесодовали, объясняли, почему именно я. Я и сам понимал, что они люди не с улицы взяли кандидата, они выбирали. Я понял, что придется соглашаться и вступать в должность.

Через полгода политическая карьера Евкурова могла трагически оборваться - 22 июня 2009 года в кортеж главы республики въехал автомобиль с террористом-смертником. Двое охранников погибли, а сам Евкуров долго восстанавливался в госпитале.

- Когда я пришел в себя, Владимир Путин, возглавлявший тогда правительство России, сказал мне: «Юнус-Бек, не дай врагу радоваться», - рассказывал Евкуров. - Я получил серьезный ущерб здоровью и времени - два месяца в палате провалялся. Но нет худа без добра: до этого меня головные боли мучили из-за контузии, а тут все прошло. Встряска, наверное, на пользу пошла. Единственное, голова может кружиться, если во время стрельбы наушники не надеваю. Но это мелочи.

Срок полномочий Евкурова истекал в сентябре 2013 года, а в июле он подал в отставку и продолжил работу с приставкой «и.о.». Парламент Ингушетии из трех предложенных президентом России кандидатур на пост руководителя республики выбрал именно Евкурова, а в 2018 году перееизбрал его еще на пять лет.

Глава Ингушетии в редакции «КП» в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

24 июня Юнус-Бек Евкуров заявил, что подаст в отставку. В видеообращении политик подчеркнул, что хочет и дальше работать на благо родной республики, но этому мешает сложившаяся в последнее время разобщенность. Ролик встретили сожжением шин, салютами и стрельбой в воздух.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЮНУС-БЕКА ЕВКУРОВА

Женился политик только в 44 года.

- Семью создавать не торопился - находил причины, отговорки, - поделился Евкуров. - Зато в итоге выбором доволен, считаю, что мне очень повезло. Да и не пришлось никого искать, голову ломать. В соответствии с нашими обычаями, все сделали родственники и друзья.

Марета Кодзоева - землячка Евкурова, гораздо младше него: ее мама училась с будущим зятем в параллельных классах. Свадьбу сыграли в родительском доме в Тарском.

- Отмечали 23 декабря 2007 года. Гостей было человек 300-400. У нас не так гуляют, что все сели за стол. Одни уходили, другие приходили в течение всего праздника, - поделился Евкуров.

Евкуров с детьми во время акции «Бессмертный полк». Фото: пресс-служба главы Ингушетии

Глава Ингушетии мечтал хотя бы о двух детях.

- Я же понимал, что мне много лет, ребятишек надо успеть вырастить, на ноги поднять. Но благодаря всевышнему и супруге у меня уже пятеро детей, - говорит Евкуров.

Старший сын Итар родился на следующий день, после вступления отца в должность главы Ингушетии в 2008 году. В 2010 году Марета подарила мужу второго сына Рамазана. В 2011 году у супругов появилась дочка Дали, в 2013 году еще один сын Магомед. Младший Берс родился в 2016-м.

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С именем Юнус-Бека Евкурова свян целый ряд интересных фактов. Например, в 2012 году он опубликовал в соцсетях свой личный номер телефона, чтобы террористы, желающие вернуться к мирной жизни, обращались к нему напрямую. Правда, вместо боевиков Евкурову стали названивать люди с протекшей крышей.

А потом «капать на мозг» стала Валентина Матвиенко - после того, как Евкуров сломал ногу во время 249-го прыжка с парашютом, она взяла слово с политика, что тот больше прыгать не будет.

Долго обсуждалась история, зачем Евкуров отрезал помпон мальчику? Политик объяснил поступок консерватизмом - он считает, что «девчачьи» атрибуты мужчине ни к чему, даже если ему всего пять лет.

Но помимо консерватизма Евкуров умел проявлять гибкость и мудрость. Он называл Сталина «врагом №1», но когда в одной из школ учитель на глазах детей вырезал с учебного плаката портрет генералиссимуса, дело закончилось выговором, увольнением и внеплановым совещанием с представителями республиканского минобра.