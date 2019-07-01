Массовое примирение дагестанцев и чеченцев попало на видео
В дагестанском селе Новогагалти произошло массовое примирение дагестанцев и чеченцев. Конфликт между двумя семьями произошёл после смертельного ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
— У нас очень мирное село, — рассказал «КП - Северный Кавказ» старейшина Новогатли Алим-Паша Ибрагимов. — Кровной вражды, сколько помню, не было. И тут, слава Богу, всё разрешилось миром.
Чеченцы пришли извиняться перед дагестанцами.
По данным пресс-службы ДТП Дагестана, роковая авария произошла 28 мая 2019 года. 25-летний житель Новогагатли на «четырнадцатой» выехал на встречку, где столкнулся с Mercedes 45-летнего жителя Чечни. Водитель иномарки получил лишь сотрясение, а вот отечественное авто удара не выдержало — машина смялась в гармошку и водитель получил несовместимые с жизнью травмы.
Однако жители дагестанского села по-своему трактуют аварию. По их словам, если бы односельчанин на самом деле был виноват, родственники выжившего не пришли бы с извинениями и поклонами.
— За рулем Mercedes был глава одного из районных МВД Чечни, — считает старейшина. — Наш парень не был виноват, но погиб. И вину ему сделали. Поэтому и пришли к нам извиняться. И мы братья же все. Мы простили.
На кадрах резонансного видео две толпы стоят друг против друга. Родственники выжившего просят прощения за смерть дагестанца.
— При всем народе, конечно, сахарные речи, — рассказал старец Алим-Паша. — А позже обсуждают что к чему. Насколько мне известно, семья погибшего просила помощи материальной. У него ведь осталась жена, причем беременная, и еще один ребенок. Поэтому без денег им не прожить. На чем договорились, знать не могу — это личное их дело, семейное. Не мне в это лезть. Главное, что теперь между ними мир.
ИСТОЧНИК KP.RU