2019-07-01T18:28:23+03:00
Общество

Массовое примирение дагестанцев и чеченцев попало на видео

Причиной конфликта между двумя семьями стала смертельная авария [видео]
Андрей ЗОБОВ
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В дагестанском селе Новогагалти произошло массовое примирение дагестанцев и чеченцев. Конфликт между двумя семьями произошёл после смертельного ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.

— У нас очень мирное село, — рассказал «КП - Северный Кавказ» старейшина Новогатли Алим-Паша Ибрагимов. — Кровной вражды, сколько помню, не было. И тут, слава Богу, всё разрешилось миром.

Чеченцы пришли извиняться перед дагестанцами.

По данным пресс-службы ДТП Дагестана, роковая авария произошла 28 мая 2019 года. 25-летний житель Новогагатли на «четырнадцатой» выехал на встречку, где столкнулся с Mercedes 45-летнего жителя Чечни. Водитель иномарки получил лишь сотрясение, а вот отечественное авто удара не выдержало — машина смялась в гармошку и водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Однако жители дагестанского села по-своему трактуют аварию. По их словам, если бы односельчанин на самом деле был виноват, родственники выжившего не пришли бы с извинениями и поклонами.

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28 мая 2019 года примерно в 18:00 на 18 километре автодороги "Хасавюрт- Гребенская", неподалеку от селения Аксай Хасавюртовского района, 25-летний житель селения Новогагатли, управляя автомобилем ВАЗ 2114, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes Е-400, под управлением 45-летнего жителя Чеченской Республики. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ, от полученных телесных повреждений, скончался в ЦГБ Хасавюрта. Водитель автомобиля Mercedes с сотрясением головного мозга обратился в травматологический пункт ЦГБ города Хасавюрт и, после оказания первой медицинской помощи, был отпущен. Информация уточняется. #МВДДагестан #ДТП #встречка #ненарушайтепдд #полиция #Дагестан #авария #05
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— За рулем Mercedes был глава одного из районных МВД Чечни, — считает старейшина. — Наш парень не был виноват, но погиб. И вину ему сделали. Поэтому и пришли к нам извиняться. И мы братья же все. Мы простили.

На кадрах резонансного видео две толпы стоят друг против друга. Родственники выжившего просят прощения за смерть дагестанца.

— При всем народе, конечно, сахарные речи, — рассказал старец Алим-Паша. — А позже обсуждают что к чему. Насколько мне известно, семья погибшего просила помощи материальной. У него ведь осталась жена, причем беременная, и еще один ребенок. Поэтому без денег им не прожить. На чем договорились, знать не могу — это личное их дело, семейное. Не мне в это лезть. Главное, что теперь между ними мир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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