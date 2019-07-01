2019-07-01T16:04:05+03:00
Происшествия

В Чечне террорист напал на блокпост и зарезал полицейского

Инцидент произошёл в Ачхой-Мартановском районе республики
Андрей ЗОБОВ
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Боевики напали на пост полиции в ЧечнеБоевики напали на пост полиции в ЧечнеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ачхой-Мартановском районе Чечни боевик напал на пост полиции. Известно, что он зарезал правоохранителя ножом. Его немедленно уничтожили ответным огнём.

— Нападение произошло на заградительный пост полиции, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах. — Боевик напал на сотрудников, прогремел взрыв, после чего его устранили.

Другой собеседник «КП» уточнил, что полицейский получил глубокие ножевые ранения.

— Он служил во Временной оперативной группировке органов и подразделений МВД России. Умер от ножевых в шею и челюсть, еще было ранение в бок, — сообщил источник.

Смерть сотрудника подтвердили в МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. По сведениям ведомства, он скончался по дороге в больницу.

— Сегодня, примерно в 14 часов на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики неизвестный подошел к сотруднику МВД и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован, — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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