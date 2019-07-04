"Еще поборюсь за себя": глава УФАС Дагестана заявил, что не пропадет в тюрьме

Лефортовский районный суд признал вину Кубасай Кубасаева, бывшего главы Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Чиновнику вменяли шестую часть 290 статьи — получение взятки в особо крупном размере. По материалам следствия, дагестанский антимонопольщик получил охотничье ружье Fabarm Axis и швейцарские часы Hublot. За это он не должен был препятствовать «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» в розыгрышах госконтрактов.

Кубасаева приговорили к пяти годам строгого режима и штрафу в 10,3 миллиона рублей. После освобождения ему нельзя работать в органах государственной власти в течение пяти лет. Такое наказание называют относительно легким: генпрокурор просил дать взяточнику десять лет тюрьмы. Но судья учел, что у подсудимого есть государственные награды, малолетние дети и пенсионный возраст.

Но дело Кубасаева развивалось не так однозначно. С самого задержания мужчина отрицал причастность к коррупции, его адвокат настаивал на оправдании чиновника. У защиты был важный аргумент против обвинения: в 2014-2015 годах антимонопольщник не раз штрафовал дирекцию единого госзаказчика за нарушения, и глаза на них не закрывал. Другим доводом адвоката стало то, что в деле нет показаний начальника дирекции Шамиля Кадиева, у которого, как полагает следствие, и вымогал взятку Кубасаев. Преступление же раскрыли только по рапорту сотрудника ФСБ, занимающегося экономической безопасностью.

По ходатайству Следственного комитета Кадиева объявили в международный розыск. Тогда он публично выступил с заявлением, что взяток Кубасаеву не давал. Кроме того, не смог даже подарить на Новый год коллекционные часы Hublot, потому что его предупредили о возможной реакции антимонопольщика. Гособвинение не приняло публичное оправдание Кадиева, сославшись на то, что тот не прибыл в суд для дачи показаний.

Часы и ружье адвокат Кубасаева называет «законной покупкой» и утверждает, что из-за этого преступление просто-напросто надумано.

- Пока в моих жилах будет течь кровь, я буду отстаивать свою невиновность. Если умру — завещаю это своим родным, - цитирует Кубасаева "Ъ".

Отметим, что это уже не первый приговор в рамках декриминализации Дагестана. Изначально дело хотели рассматривать в Кировском суде Махачкалы, но Верховный суд перенес тяжбу в Лефортовский суд Москвы. Как объяснили это в прокуратуре, Кубасаев мог повлиять на дело с помощью связей. Защита заметила, что обжалует решение в Мосгорсуде.