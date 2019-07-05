2019-07-05T12:21:19+03:00
Происшествия

Опекунша, избившая 7-летнюю девочку в Ингушетии, уже была судима за издевательства

Женщину поместили в изолятор
Виталий КЛИМОВАндрей ЗОБОВ
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Мака Ганиева.Мака Ганиева.Фото: СОЦСЕТИ
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В Ингушетии продолжают расследовать резонансное уголовное дело по факту избиения 7-летней девочки в опекунской семье. Маленькую Аишу доставили в больницу вчера с тяжелейшими травмами. У ребенка диагностировали множественные ушибы, гематомы, ожоги второй и третьей степени, а также гангрену правой руки. Девочку в таком состоянии привезла в больницу у тетя.

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- Это Ганиева Мака Юсуповна, 1984 года рождения, живущая в городе Сунжа, ранее судимая по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека!", - сообщили "КП-Северный Кавказ" в следствии.

Известно, что девочка находилась у Ганиевой под опекой. Сейчас Ганиева помещена в изолятор временного содержания. Ее допрашивают следователи, выясняющие мотивы издевательств над ребенком.

Мака ведет ребенка по коридору больницы.

Мака ведет ребенка по коридору больницы.

- Сегодня ей будет предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего". Следствие будет ходатайствовать о ее заключении под стражу на 2 месяца, - сообщили "КП" в следствии.

Сейчас Аишу готовят к транспортировке в Москву в клинику Леонида Рошаля. Сам Рошаль по телефону всю ночь консультировал хирургов Центральной больницы Назрани, где шла операция на сосудах рук девочки. Согласно предварительному диагнозу, операция прошла хорошо, кровообращение в руке девочки удалось восстановить. Однако окончательный прогноз, удастся ли ребенку сохранить руку, станет понятен только после транспортировки в Москву.

Допрос бабушки 7-летнего ребенка, зверски избитого в Ингушетии .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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