Опекунша, избившая 7-летнюю девочку в Ингушетии, уже была судима за издевательства

В Ингушетии продолжают расследовать резонансное уголовное дело по факту избиения 7-летней девочки в опекунской семье. Маленькую Аишу доставили в больницу вчера с тяжелейшими травмами. У ребенка диагностировали множественные ушибы, гематомы, ожоги второй и третьей степени, а также гангрену правой руки. Девочку в таком состоянии привезла в больницу у тетя.

В Ингушетии прооперировали 7-летнюю девочку, которую избивала тетя: все подробности на 5 июля 00:00 00:00

- Это Ганиева Мака Юсуповна, 1984 года рождения, живущая в городе Сунжа, ранее судимая по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека!", - сообщили "КП-Северный Кавказ" в следствии.

Известно, что девочка находилась у Ганиевой под опекой. Сейчас Ганиева помещена в изолятор временного содержания. Ее допрашивают следователи, выясняющие мотивы издевательств над ребенком.

Мака ведет ребенка по коридору больницы.

- Сегодня ей будет предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего". Следствие будет ходатайствовать о ее заключении под стражу на 2 месяца, - сообщили "КП" в следствии.

Сейчас Аишу готовят к транспортировке в Москву в клинику Леонида Рошаля. Сам Рошаль по телефону всю ночь консультировал хирургов Центральной больницы Назрани, где шла операция на сосудах рук девочки. Согласно предварительному диагнозу, операция прошла хорошо, кровообращение в руке девочки удалось восстановить. Однако окончательный прогноз, удастся ли ребенку сохранить руку, станет понятен только после транспортировки в Москву.

Допрос бабушки 7-летнего ребенка, зверски избитого в Ингушетии .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже опытные врачи были в шоке»: в Ингушетии выясняют, что случилось с 7-летней девочкой

Социальные сети Ингушетии бурлят от обсуждения видео с семилетней девочкой на осмотре у врача. На теле малышки нет живого места: раны, синяки, ссадины, ожоги — даже опытным врачам больно смотреть на ребенка (ПОДРОБНЕЕ)