«Даже опытные врачи были в шоке»: в Ингушетии выясняют, что случилось с 7-летней девочкой

Социальные сети Ингушетии бурлят от обсуждения видео с семилетней девочкой на осмотре у врача. На теле малышки нет живого места: раны, синяки, ссадины, ожоги — даже опытным врачам больно смотреть на ребенка. О девочке известно, что ее зовут Айшат (имя изменено, — ред). Автор, выложивший видео, сообщил, что раны - результат избиений. Согласно его версии, их наносила тетка ребенка. Сама она рассказала полиции свою версию событий.

"Врачи были в шоке" тётя довела девочку до полусмерти.

— Последние полгода ребенок проживает в семье близкой родственницы. Со слов женщины, травмы получены ребенком при падении в яму во дворе дома, расположенного на улице Восточная в городе Сунжа, — поясняют в пресс-службе МВД по Ингушетии. — В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет приниматься решение в соответствии с законодательством.

Врач Детской республиканской клинической больницы, осматривавший пострадавшую, сообщил на своей странице в соцсети, что женщина рассказала врачам историю о том, как ребенок якобы упал в канализационную яму, а за неделю до этого — сел в кастрюлю с кипящим борщом. Женщина сообщила, что лечила девочку на дому народными средствами, а травмы на руках обматывала эластичным бинтом.

— Общее состояние тяжелое, — пишет врач. — Множественные ушибленные и саденные раны по всему телу, верхние конечности отёчны, движение в локтевых суставах ограничены. На них определяются гнойно-инфицированные раны. На снимках определяется перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением и подвывих головки правого плеча. Также ожоговые раны 3 (а) степени с признаками инфицирования. Стоит вопрос об ампутации левой верхней конечности.

Тем временем Следственный комитет уже сообщил о возбуждении уголовного дела.

— По факту доставления 04.07.2019 в больницу 7-летней девочки с множеством телесных повреждений возбуждено уголовное дело. находится на особом контроле и.о. руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Усмана Белхароева, — заявили в региональном СК.

В стороне от ситуации не смогла остаться и детский омбудсмен Республики Ингушетия Зарема Чахкиева. Она сообщила, что тётя скрывала девочку.

— Много подозрений вызывает то, что женщина тщательно скрывала этого ребёнка. Людям говорила, что это племянница привела в гости. Поэтому никто не знал о существовании Айшат, — сообщила Чахкиева.

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