«Мать отказалась, а отца не может найти даже полиция»: что известно о семье истерзанной 7-летней девочки

Следственный комитет опубликовал подробности расследования уголовного дела жестоко избитой семилетней девочки в Ингушетии. Оказалось, что мать Айшат (имя изменено, — ред) влюбилась в другого мужчину и отказалась от ребёнка. Отец загадочным образом исчез — его днём с огнём не может найти даже полиция.

— Когда это произошло, нам неизвестно, но мать отказалась от ребёнка, вышла замуж и живёт отдельно, в другой семье. Как нередко бывает, новый мужчина поставил условие, чтобы она оставила детей от первого брака. Отца мы пытаемся найти. В социальных сетях ходят слухи, что он мёртв, но эта информация не подтверждается. Его просто нужно найти, — рассказал «КП - Северный Кавказ» собственный источник, близкий к следствию.

Около года Айшат жила у своей тёти, 35-летней Маки Ганиевой без оформления опеки — родители избавились от ребёнка и забыли о малышке, как о страшном сне. Тем временем, женщина начала издеваться над несчастной.

— По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца. Девочка воспитывалась в семье без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки. Мать проживает отдельно в другой семье, а установить местонахождение отца пока не удалось, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

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Напомним, врачи впервые увидели девочку в четверг, 4 июня. В Сунженскую больницу её привела тётя. На теле несчастной не было живого места — раны, синяки, порезы, гангрена. Левая рука была сломана в локте, а на ягодицах виднелись застаревшие, гниющие ожоги.

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Женщина пыталась оправдаться, рассказывала небылицы о падении ребёнка в яму. Ожоги, по её фантастической версии, девочка получила, по собственной воле сев в кипящий борщ.

Даже опытные врачи были в шоке от рассказа и состояния девочки. Айшат сразу перевезли в Детскую республиканскую больницу. И вызвали полицию. К вечеру материалы передали в следственное управление СКР Ингушетии, где было возбуждено дело по статье «умышленное причинение тяжёлого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью, издевательством или мучениями».

Сейчас состояние ребёнка стабильно тяжёлое. Айшат в сознании, даже успела поблагодарить врачей, спасших её руку. И, несмотря на боль и кровоточащие раны, малышка жалобно попросила у врачей мороженого.

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Тем временем расследование продолжается. По словам источника, следователи также не исключают версию психического расстройства. Однако уже известно, что двух родных детей женщина и пальцем не тронула — медики не нашли на их коже ни следа.

— Несмотря ни на что, эта версия требует проверки. Уже назначена психоневрологическая экспертиза. Если подозреваемая невменяема, её отпраят на принудительное лечение в диспансер. Если же она осознавала свои действия ей грозит до 10 лет колонии. Сейчас решается вопрос о её заключении под стражу, — резюмировал собеседник «КП».

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