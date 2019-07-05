Медики из Ингушетии проверили состояние родных детей опекунши, избившей 7-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-05T12:45:23+03:00

У них не обнаружено повреждений

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Врачи осмотрели родных детей опекунши, которая избивала свою семилетнюю падчерицу в Ингушетии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои информированные источники.

Так, врачи не обнаружили на теле мальчиков каких-либо повреждений или серьезных травм. Их состояние нормальное. Они продолжают находиться в реабилитационном центре.

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Напомним, в четверг в детскую больницу Назрани поступила семилетняя девочка, у которой на теле нашли множественные травмы: ожоги, порезы и ссадины. Был риск ампутации руки, но врачам удалось этого избежать. Медики оценили состояние ребенка.

Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело. На его расследование бросят лучших специалистов из центрального управления ведомства. Главной подозреваемой проходит тетя девочки, которая вдобавок приходится ей опекуншей.

Вскоре девочку перевезут в Москву для дальнейшего лечения. Все вопросы с транспортировкой и содержание улажены.

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ИСТОЧНИК KP.RU