2019-07-05T12:30:25+03:00
Общество

"Главное - не потерять кончики пальцев": все, что известно о состоянии 7-летней девочки из Ингушетии

Врачи признались, что сделали все, что могли
Антон ШАПОВАЛОВ
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Стали известны подробности состояния семилетней девочки из Ингушетии. Избитому ребенку ночью сделали операцию, скоро её перевезут в Москву. По признанию врачей, она пришла в сознание. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое.

- Я не могу сказать, что операция прошла успешно. Если бы ребенок поступил с момента появления ран, то это был бы совсем другой исход. А из-за того, что все случилось позже, нам пришлось проделать ряд действий во время операции, - говорит хирург Гирихан Чемурзиев, делавший операцию в паре с Магомедом Муцольльговым.

Кроме этого, известно, что за операцией следили из Москвы. Врачи постоянно консультировались со столичными специалистами.

- Мы еще консультировались со специалистами со всей страны по поводу руки. Они нам советовали не удалять её. Там мы и сделали. После операции оттек сошел, - признается Гирихан Чемурзиев.

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Также у медиков есть некоторый прогноз по поводу состояния руки ребенка. Они с пятидесятипроцентной уверенностью заявляют, что конечность не придется удалять.

- Самое главное - не потерять кончики пальцев. Все, что необходимо, есть. Состояние ребенка будет прослеживаться в динамике, - говорит Магомед Муцольльгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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