Семилетнюю девочку из Ингушетии доставили в Москву к Рошалю

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля доставили 7-летнюю девочку из Ингушетии. В полете с ней ничего не произошло, ребенка сопровождала бригада врачей, а также представители Ингушетии. Девочку везли обычным рейсом.

"Врачи были в шоке" тётя довела девочку до полусмерти.

Напомним, в четверг вечером в назранскую детскую больницу привезли семилетнюю девочку, у которой по всему телу было множество травм, в том числе - ожогов и ссадин. Ребенка ночью прооперировали. У врачей стоял вопрос, удалять больную руку или не надо. В итоге хирурги оставили её, послушавшись совету Рошаля, который консультировал операцию всю ночь.

Врач Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Чемурзиев о ходе операции и прогнозах 00:00 00:00

На следующее утро девочке стало лучше. Медики рассказали, что состояние ребенка сейчас стабильно тяжелое, но это не повод для беспокойства: они уверены, что руку удастся сохранить.

В причинении травм обвиняют тетю девочки, с которой она жила. Однако документов на опекунство у родственницы не было, выяснило следствие. Женщина, по сути, присвоила себе чужого ребенка. Её задержали и вскоре арестуют. Делом занимаются ингушские следователи под присмотром главы СКР Александра Бастрыкина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело 00:00 00:00

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Мать отказалась, а отца не может найти даже полиция»: что известно о семье истерзанной 7-летней девочки

Попавшая под подозрение тётя несчастной наотрез отказывается признавать вину [эксклюзив kp.ru, видео] (подробности)

«Даже опытные врачи были в шоке»: в Ингушетии выясняют, что случилось с 7-летней девочкой

Социальные сети Ингушетии бурлят от обсуждения видео с семилетней девочкой на осмотре у врача. На теле малышки нет живого места: раны, синяки, ссадины, ожоги — даже опытным врачам больно смотреть на ребенка. О девочке известно, что ее зовут Айшат (имя изменено. — Ред). Автор, выложивший видео, сообщил, что раны — результат избиений. Согласно его версии, их наносила тетка ребенка. Сама она рассказала полиции свою версию событий (подробности).

КСТАТИ

Опекунша, избившая 7-летнюю девочку в Ингушетии, уже была судима за издевательства

В Ингушетии продолжают расследовать резонансное уголовное дело по факту избиения 7-летней девочки в опекунской семье. Маленькую Айшат (имя изменено, — ред) доставили в больницу вчера с тяжелейшими травмами (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу мороженого»: зверски избитая девочка пришла в себя после операции

Истерзанная до полусмерти семилетняя девочка Айшат (имя изменено — ред.) пришла в себя после операции. Врачам Детской республиканской клинической больницы Ингушетии удалось спасти ей руку (подробности).