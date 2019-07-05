2019-07-05T13:53:09+03:00
Общество

Леонид Рошаль об избитой девочке из Ингушетии: "Ей лучше"

Знаменитый детский хирург прокомментировал "КП" состояние зверски измученного ребенка [аудио]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Леонид Рошаль об избитой девочке из Ингушетии: "Ей лучше"Леонид Рошаль об избитой девочке из Ингушетии: "Ей лучше"Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Детский хирург Леонид Рошаль, который консультировал ингушских врачей во время сложной операции с 7-летней девочкой, прокомментировал состояние ребенка. Он также оценил действия своих коллег.

Леонид Рошаль рассказал о состоянии истерзанной семилетней девочки

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- Они справились квалифицированно, очень хорошо. Самое главное — к утру девочке не хуже, а лучше, - сообщил «Комсомольской правде» Рошаль.

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Именитый врач рассказал, что трудностей в понимании друг друга у специалистов не возникало. Они рассудительно принимали его советы.

- Там было несколько консультаций. Для нас это не было чем-то особенным. Мы каждый день таким образом консультируем.

Медики консультируются с Леонидом Рошалем.

Кроме этого, Рошаль поделился мнением о том, готова ли его клиника к приезду избитой девочки. Такая информация появлялся ранее в СМИ.

- Привезут ли девочку к нам? Этого я не могу сказать. Сейчас вопрос решает Министерство здравоохранения. Но мы всегда готовы.

"Врачи были в шоке" тётя довела девочку до полусмерти.

Напомним, в четверг вечером в детскую больницу Назрани доставили 7-летнюю девочку с множественными травмами по всему телу. Стоял вопрос о том, ампутировать ли руку ребенку. Рошаль советовал хирургам воздержаться от этого, и ингушские специалисты последовали совету. На следующий день оттек руки спал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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