Леонид Рошаль об избитой девочке из Ингушетии: "Ей лучше"

Детский хирург Леонид Рошаль, который консультировал ингушских врачей во время сложной операции с 7-летней девочкой, прокомментировал состояние ребенка. Он также оценил действия своих коллег.

Леонид Рошаль рассказал о состоянии истерзанной семилетней девочки 00:00 00:00

- Они справились квалифицированно, очень хорошо. Самое главное — к утру девочке не хуже, а лучше, - сообщил «Комсомольской правде» Рошаль.

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Именитый врач рассказал, что трудностей в понимании друг друга у специалистов не возникало. Они рассудительно принимали его советы.

- Там было несколько консультаций. Для нас это не было чем-то особенным. Мы каждый день таким образом консультируем.

Медики консультируются с Леонидом Рошалем.

Кроме этого, Рошаль поделился мнением о том, готова ли его клиника к приезду избитой девочки. Такая информация появлялся ранее в СМИ.

- Привезут ли девочку к нам? Этого я не могу сказать. Сейчас вопрос решает Министерство здравоохранения. Но мы всегда готовы.

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Напомним, в четверг вечером в детскую больницу Назрани доставили 7-летнюю девочку с множественными травмами по всему телу. Стоял вопрос о том, ампутировать ли руку ребенку. Рошаль советовал хирургам воздержаться от этого, и ингушские специалисты последовали совету. На следующий день оттек руки спал.

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