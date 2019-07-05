2019-07-05T13:46:44+03:00
Происшествия

«Хочу мороженого»: зверски избитая девочка пришла в себя после операции

Врачам удалось сохранить ребёнку руку [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видео осмотра девочкиФото: кадр видео осмотра девочки
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Истерзанная до полусмерти семилетняя девочка Айшат (имя изменено — ред.) пришла в себя после операции. Врачам Детской республиканской клинической больницы Ингушетии удалось спасти ей руку.

В Ингушетии прооперировали 7-летнюю девочку, которую избивала тетя: все подробности на 5 июля

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— Операцию провели лучшие хирурги Ингушетии Магомед Муцольльгов и Гирихан Чемерзиев. Огромное спасибо им, они смогли спасти Айшат от ампутации. Рука была уже холодная, кровообращения почти не было из-за тромбоза. Большую роль в этом сыграла неудачная перевязка — несколько дней повреждённая рука была перетянута эластичным бинтом, кровь почти остановилась. Но, после трёхчасовой операции кровообращение восстановили, — рассказал «КП - Северный Кавказ» руководитель пресс-службы минздрава Ингушетии Беслан Оздоев.

Медики консультируются с Леонидом Рошалем.

Большую роль сыграл знаменитый детский врач Леонид Рошаль. Всю ночь он консультировал коллег в телефонном режиме. В результате состояние Айшат нормализовалось. Сейчас врачи оценивают его как стабильно тяжёлое. Только раны, нанесённые девочке жестокой тётей, продолжают кровоточить — каждый час их приходится заново перевязывать.

"Хочу мороженого": истерзанная тёткой ъдевочка пришла в себя.

Несмотря на все трудности, семилетняя пациентка пришла в себя. Увидев вокруг столько людей, она обомлела. А когда девочке объяснили, что мужчина, смотрящий на неё с отеческой любовью — врач, который спас её, Айшат вскочила и обняла медика. И попросила мороженого.

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Напомним, девочка попала в больницу в четверг, 4 июля. На её теле не было живого места — раны, ссадины, гангрена рук. По версии следствия, её жестоко избивала собственная тётка. Против неё возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжёлого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью, издевательством или мучениями». Решается вопрос об аресте женщины.

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Следственный комитет опубликовал подробности расследования уголовного дела жестоко избитой семилетней девочки в Ингушетии. Оказалось, что мать Айшат (имя изменено, — ред) влюбилась в другого мужчину и отказалась от ребёнка. Отец загадочным образом исчез — его днём с огнём не может найти даже полиция (подробности).

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Социальные сети Ингушетии бурлят от обсуждения видео с семилетней девочкой на осмотре у врача. На теле малышки нет живого места: раны, синяки, ссадины, ожоги — даже опытным врачам больно смотреть на ребенка. О девочке известно, что ее зовут Айшат (имя изменено. — Ред). Автор, выложивший видео, сообщил, что раны — результат избиений. Согласно его версии, их наносила тетка ребенка. Сама она рассказала полиции свою версию событий (подробности).

КСТАТИ

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В Ингушетии продолжают расследовать резонансное уголовное дело по факту избиения 7-летней девочки в опекунской семье. Маленькую Айшат (имя изменено, — ред) доставили в больницу вчера с тяжелейшими травмами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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