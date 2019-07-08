2019-07-08T13:46:03+03:00
Общество

«Я могу и лучше»: Чеченский Халк принял bottlecapchallenge от Стэйтема

Теперь подписчики присылают ему другие варианты челленджа
Антон ШАПОВАЛОВ
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«Я могу и лучше»: Чеченский Халк выполнил вызов от Стэйтема«Я могу и лучше»: Чеченский Халк выполнил вызов от СтэйтемаФото: СОЦСЕТИ
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Асхаб Тамаев, более известный как Чеченский Халк, выполнил обещанное — поучаствовал в челлендже #bottlecapchallenge, который ранее принял Джейсон Стэйтем. Видеоблогер поддержал акцию только из-за известного актера.

- Мой рост — 183 сантиметра, вес — 103 килограмма. Скоро приму челлендж от Джейсона Стэйтема, - сказал Тамаев в своем подготовительном посте.

Теперь же Халк выполнил вызов и передал его вновь себе. Спортсмен признался, что сбить крышку от бутылки, держа её в руках — проще простого. Тамаев обратился к подписчикам своего второго аккаунта с просьбой усложнить ему задачу.

Через несколько минут один из пользователей предложил Халку повторить это с завязанными глазами. Теперь Тамаев согласовывает такой вариант с подписчиками и, возможно, скоро собьет новую крышку.

- Скидывайте мне свои варианты. Я их сделаю вообще без проблем!

Напомним, челлендж #bottlecapchallenge запустил казахский боец ММА Карен Пашикян. Его идею подхватили другие спортсмены и даже сын Кадырова. Однако апофеозом известности челленджа стал ролик Джейсона Стэйтема. Пока что это самый популярный аккаунт, который принял вызов: у американского актера больше 21 миллиона подписчиков.

Тамаев сбил крушку бутылки и думает, как ему усложнить задачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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