«Я могу и лучше»: Чеченский Халк принял bottlecapchallenge от Стэйтема

Асхаб Тамаев, более известный как Чеченский Халк, выполнил обещанное — поучаствовал в челлендже #bottlecapchallenge, который ранее принял Джейсон Стэйтем. Видеоблогер поддержал акцию только из-за известного актера.

- Мой рост — 183 сантиметра, вес — 103 килограмма. Скоро приму челлендж от Джейсона Стэйтема, - сказал Тамаев в своем подготовительном посте.

Теперь же Халк выполнил вызов и передал его вновь себе. Спортсмен признался, что сбить крышку от бутылки, держа её в руках — проще простого. Тамаев обратился к подписчикам своего второго аккаунта с просьбой усложнить ему задачу.

Через несколько минут один из пользователей предложил Халку повторить это с завязанными глазами. Теперь Тамаев согласовывает такой вариант с подписчиками и, возможно, скоро собьет новую крышку.

- Скидывайте мне свои варианты. Я их сделаю вообще без проблем!

Напомним, челлендж #bottlecapchallenge запустил казахский боец ММА Карен Пашикян. Его идею подхватили другие спортсмены и даже сын Кадырова. Однако апофеозом известности челленджа стал ролик Джейсона Стэйтема. Пока что это самый популярный аккаунт, который принял вызов: у американского актера больше 21 миллиона подписчиков.