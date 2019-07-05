За гранатомётные обстрелы и теракты осуждён бандит из банды Басаева

Бывший боевик, член банды Шамиля Басаева, Аслан Яндиев приговорён к 19 годам колонии строгого режима за организацию терактов и расстрел вышек и станции мобильной связи из ручных гранатомётов.

— Признать Аслана Яндиева виновным по статьям «Участие в устойчивой вооруженной группе», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» и «Террористический акт». Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, с отбыванием в колонии строгого режима, — зачитал приговор судья.

Шамиль БасаевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда, боевик принимал участие в целом ряде террористических актов на территории Северной Осетии. На счёту банды 6 терактов, в частности — организация резонансных взрывов во Владикавказе, 2 покушения на террористический акт, и 4 покушения на убийство. Трое членов этой группы отбывают длительные сроки, а двое ликвидированы.

Следствие и суд установили, что в период с 25 декабря 2005 по 21 июля 2006 года Яндиев вместе с другими боевиками обстрелял подстанцию «Владикавказ-2» из реактивных противотанковых гранатомётов РПГ-26. Объект находился на окраине деревушки под Владикавказом.

Последствия взрыва на территории развлекательного центра Владикавказа в 2006 году

Кроме того, он участвовал в подготовке целой серии взрывов. Свою руку он приложил к теракту около двух игровых клубов в столице Северной Осетии 2 февраля 2006 года. И если в клубе «Игросервис» посетители отделались лёгким испугом, то в заведении «Честная игра» было заложено два устройства. Взрыв первого испугал людей — они повалили на улицу, где через 30 секунд рвануло второе. Три человека погибли на месте, 25 получили раны. Позже, боевики взорвали ещё три бомбы, но без жертв — ради устрашения.

В 2010 году террорист решил «завязать» и попытался скрыться — укатил в Европу. Он уехал в Швейцарию, потом отправился в Голландию, и так далее. Но спрятаться от правосудия не вышло — в 2011 году его поймали полицейские Словакии.

Эстрадиция басаевца Аслана Яндиева.

Следующие семь лет Яндиев отчаянно цеплялся за любую возможность, чтобы избежать экстрадиции. Но тщетно, в июле 2018 года его отправили в Россию. Тогда расследование его преступлений было возобновлено.

Защита Яндиева сообщила, что полностью несогласна с приговором. Адвокаты, как и сам подозреваемый, настаивают на полном снятии обвинений и собираются подавать апелляцию.