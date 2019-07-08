2019-07-08T20:35:21+03:00
Наука

Пришельца сняли на видео в Дагестане

Странный ролик живо обсуждают в социальных сетях [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: Социальные сети
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В социальных сетях, как вирус, распространилось новое видео, на кадрах которого виден пришелец, или неопознанный летающий объект. Внешне он напоминает птицу или крылатого человека. Произошло «чудо» в Дагесане — более точных указаний автор не даёт.

Если бы феномены происходили в присутствии людей с современными гаджетами, снимающими качественное видео, человечество, наверняка, уже разгадало бы все мистические тайны. Но в кармане очевидца, по всей видимости, оказался допотопный кнопочный телефон с камерой 0,4 мегапикселя. В размытых очертаниях с трудом угадывается небо, земля и силуэт чего-то подозрительно напоминающего птицу или ангела.

Пришелец в Дагестане.

Сам автор видео категорически уверен, что странное существо — пришелец с планеты Нибиру. Согласно одной из теорий, эта планета является частью солнечной системы. Но имеет колоссально огромную орбиту, из-за чего появляется рядом с Землёй лишь раз в 3600 лет.

Однако проверку временем и научную критику теория не выдержала, поэтому существование пришельцев с Нибиру для учёных — бородатый, но любимый анекдот. Так же к видео отнеслась большая часть пользователей соцсетей — люди шутили, что съёмки марсиан на хорошую камеру запрещены межзвёздной конвенцией, а другие смеялись, замечая, что пришелец странно похож на архангела их компьютерной игры «Heroes III».

Нашлись и те, кто к видео отнёсся со всей серьёзностью. Они тщетно пытались убедить, что на кадрах — настоящий ангел, и ни откуда он не прилетел — такие существа, якобы, живут в параллельных вселенных. Тем более что современная наука со всей серьёзностью относится к возможности существования таких миров. Только вот механизм перехода между ними для лучших умов находится пока за пределами постижимого.

КСТАТИ

Очевидцы: в небе над Ставропольем засняли НЛО

Жители Труновского района Ставрополья утверждают, что сняли на видео странный сверкающий объект, зависший в небе над селом. Характерное свечение и удивительное исчезновение заставило многих говорить о том, что над краем пролетело НЛО (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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