2019-07-08T19:55:53+03:00
Происшествия

20-летняя гандболистка сборной России убита на чемпионате Европы

Обстоятельства смерти спортсменки устанавливает полиция [фото]
Андрей ЗОБОВ
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Екатерина Королёва в декабре 2018 годаЕкатерина Королёва в декабре 2018 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Двадцатилетняя Екатерина Королёва погибла в день окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу. Девушка утонула в водоёме рядом с игровыми кортами в польском Старе-Яблонки. Однако местная прокуратура считает смерть насильственной.

В свои 20 Катя была системообразующим игроком в гандбольном клубе «Ставрополье» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В свои 20 Катя была системообразующим игроком в гандбольном клубе «Ставрополье»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спортсменка играла на позиции левой крайней. Гениальная гандболистка родилась в Крымске, а в 15 увлеклась гандболом. Екатерина подавала большие надежды — в свои 20 она была системообразующим игроком в гандбольном клубе «Ставрополье». Спортсмен такого уровня не мог просто так утонуть, однако обстоятельства её смерти до сих пор не раскрываются.

Тренер гандбольного клуба «Ставрополье» Виталий Волынченко о гибели Екатерины Королёвой

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— Она была в блестящей физической форме, — рассказал «КП - Северный Кавказ» тренер гандбольного клуба «Ставрополье» Виталий Волынченко. — Там случилась какая-то очень скверная история. Я знаю, что девочки сыграли, заняли 9 место. После этого проводился банкет. Не буду строить домыслов — в ситуации должна разобраться полиция.

Тем временем в прокуратуре Польши после проверки решили, что девушка умерла насильственной смертью. Возбуждено уголовное дело по статье 155, «Непредумышленное убийство».

Новогодняя фотосессия «Комсомольской правды» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новогодняя фотосессия «Комсомольской правды»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Мы даже ничего не знаем, не говорят. Только то, что сообщила федерация гандбола. Но, как бы там ни было, это огромная потеря, мы не можем отойти до сих пор. Молодая, безумно талантливая, красавица. Была настоящей, сильной девушкой, всегда надёжная, всегда поможет, очень добросовестная. Большая утрата для команды, для российского гандбола.

Из родных у девушки почти никого не осталось — Екатерина была сиротой, её воспитывали дедушка и тётя. Кроме них, самым близким и родным существом был маленький кот Валера, который будет очень грустить по своей жизнелюбивой и улыбчивой хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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