2019-07-09T15:37:51+03:00
Происшествия

Несчастный случай или убийство: 20-летняя российская гандболистка погибла на чемпионате Европы

В сборной говорят о трагической случайности, а прокуратура Польши возбудила уголовное дело [эксклюзив kp.ru, фото, аудио]
Андрей ЗОБОВ
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Екатерина Королёва скончалась вечером 7 июляЕкатерина Королёва скончалась вечером 7 июляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Поздним вечером 7 июля в польском городке Старе-Яблонки, после банкета в честь окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу погибла 20-летняя Екатерина Королёва. Обстоятельства гибели гандболистки сборной России до сих пор не разглашаются официально: польская прокуратура лишь сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «непредумышленное убийство».

«КП» удалось поговорить с друзьями и тренером девушки и восстановить полную картину событий. Днём 7 числа женская сборная провела серию матчей «утешительного» плей-офф, в котором разыгрывались места с 9 по 16. Розыгрыш девчонки выиграли, хотя результат был для них неутешительным — в прошлом году россиянки выходили в четвертьфинал.

Тренер клуба "Ставрополье" Виталий Волынченко рассказывает подробности трагедии

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Вечером мужская и женская сборные собрались вместе: обсуждали моменты, искали причины спортивных неудач. Ну и, конечно, устроили праздничный банкет. Шутили, смеялись, обсуждали результаты и игровые моменты — сборники очень тесно дружат. Из-за тренировок у многих нет времени на другой отдых и команда становится семьёй. На сборах даже завязываются романы. Судя по всему, так и случилось.

Двадцатилетняя гандболистка была одним из самых перспективных игроков женской сборной Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двадцатилетняя гандболистка была одним из самых перспективных игроков женской сборнойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Отдыхали, сидели совсем близко от этого озера Шелуг Малы, — рассказал «КП - Северный Кавказ» тренер гандбольного клуба «Ставрополье» Виталий Волынченко. — И, насколько мне известно, Катя вместе с парнем из мужской команды решили уединиться. Искупаться. Но вода была ледяная. Катя прыгнула с пирса и уже не всплыла. То ли сердце, то ли судорога. Поэтому сообщения о насильственной смерти едва ли можно назвать правдивыми.

Услышав о том, что спортсменка погибла после банкета, в социальных сетях тут же начались обсуждения, сколько и чего именно могла выпить Королёва. Но, по словам близкой подруги и бывшей одноклубницы Екатерины Баркаловой, девушка принципиально вела здоровый образ жизни.

Бывшая одноклубница и подруга Екатерина Баркалова о Екатерина Королевой

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— Инцидентов с алкоголем вообще не было никогда — она не выпивала. Конечно, спортсменка такого уровня не может просто утонуть. Но всякое может случиться — крошкой хлеба можно подавиться и умереть. Я считаю, что это просто несчастный случай, — считает Баркалова.

Девушка принципиально придерживалась здорового образа жизни и никогда не пила Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девушка принципиально придерживалась здорового образа жизни и никогда не пилаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В федерации гандбола России подтверждают — причиной всему стала трагическая случайность.

Пресс-атташе ФГР Артем Лисовский о случившемся с Екатериной Королевой

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— Возбуждение уголовного дела — видимо, это своего рода формальность. Если бы это было убийство, то понятно, что уже были бы какие-то подозреваемые, задержания. Но никого из членов нашей сборной не задержали. Все вернулись домой вечером в понедельник. Просто эпизод этот прокуратура таким образом квалифицировала. Экспертиза тела назначена на 10 июля. Тогда станет известна официальная причина гибели девочки. Поэтому всё, что мы имеем на данный момент — результаты промежуточной диагностики, — сообщил в беседе с «КП» пресс-атташе федерации гандбола РФ Артём Лисовский.

Трагедия нанесла сокрушительный удар по сборной — спортсмены до сих пор не отошли от потрясения. За открытость, преданность и простоту Катю очень любили. Тем более девочка совсем не успела пожить — пять последних лет она всецело отдала любимому спорту.

Королёва была сиротой: её вместе с младшей сестрой воспитывал дедушка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Королёва была сиротой: её вместе с младшей сестрой воспитывал дедушкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Она очень любила гандбол. Обожала гандбол. Отдавала ему всё время и силы, — рассказала бывшая одноклубница и подруга девушки Екатерина Баркалова. — Времени на другие вещи у нас катастрофически мало. Можно сказать, нет совсем. А она была невероятно преданным фанатом своего дела. Социальной жизни у неё не было совсем, понимаете? Только очень любимая младшая сестра и очень любимый дедушка — родителей у Кати не было. Ну и самый главный друг — кот Валера. И наша большая семья гандбола. Которая теперь очень, очень скорбит по этой утрате.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобжанидзе

Мнение эксперта — врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе

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— От погружения в ледяную воду, от перепада температур может остановиться сердце — внезапная аритмогенная смерть действительно возможна. Там два варианта: либо случается спазм голосовых связок и человек задыхается, либо возникает опасная аритмия. Понимаете, в перегретом из-за жары и физических нагрузок теле сосуды расширены, а холодной же воде происходит резкий спазм. Из-за сужения сосудов кровь внезапно возвращается к сердцу, моментально повышается артериальное давление. На фоне занятий спортом могут быть изменения в самом сердце, могут быть генетические заболевания, и спазм оказывается фатальным. Но даже если этого нет, в редчайших случаях сердце может остановиться даже у абсолютно здорового человека

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20-летняя гандболистка сборной России погибла на чемпионате Европы

Двадцатилетняя Екатерина Королёва погибла в день окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу. Девушка утонула в водоёме рядом с игровыми кортами в польском Старе-Яблонки. Однако местная прокуратура считает смерть насильственной (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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