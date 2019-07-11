2019-07-11T20:54:03+03:00
Дом. Семья

«Альпака-папа защищал детеныша до последнего»: в зоопарке родились верблюжонок, як и альпака

Фотограф "КП" снял новорожденных [фото]
Андрей ЗОБОВ
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Маленький верблюжонок так и льнёт к материМаленький верблюжонок так и льнёт к материФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Забавные, неуклюжие, робкие и неотразимо милые — маленькие зверята радуют посетителей. Праздник пришёл в семейства альпак, верблюдов и яков. Посетители зоопарка ставропольского парка Победы глаз не могут оторвать от очаровашек.

Горделивый верблюжонок отдыхает Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Горделивый верблюжонок отдыхаетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— У нас целая серия приятных новостей! Сначала, второго июля, на свет появился маленький верблюжонок. Четвертого — альпачонок. И шестого — ячонок, он у нас самый кроха ещё. Проверили здоровья зверят, всё с ними замечательно. О характерах пока говорить сложно — им всего-то несколько дней отроду, — рассказал «КП - Северный Кавказ» директор зоопарка Александр Мироненко.

Ячонок — самый маленький из новорожденных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ячонок — самый маленький из новорожденныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Однако, не обошлось без небольших передряг. Самым ответственным папой оказался самец альпаки. До рождения малыша он был просто немного нелюдим, а после — совсем сорвался с цепи. Когда к вольеру подходят посетители, альпака начинает защищать даму сердца и ребёнка с сумасшедшей яростью.

Маленький альпачонок немножечко скучает по папе, который так яростно его защищал Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маленький альпачонок немножечко скучает по папе, который так яростно его защищалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Защищает до последнего. Начинает волноваться, бегать по клетке, бросаться в сторону чужаков. Так носится, что мы испугались — в порыве эмоций затопчет младенца. Поэтому пришлось отселить его в другой вольер, на время. Вот так бывает, — объясняет Александр Мироненко.

Семья бактрианов — двугорбых верблюдов в сборе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Семья бактрианов — двугорбых верблюдов в сбореФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В остальных молодых семьях всё чудесно: верблюжонок робко ходит за мамой, стесняется людей, прячет голову ей в спину. А кроха-ячонок иногда выбирается — с интересом и опаской поглядывает на посетителей. И снова бежит зарываться в мамину шерсть.

Альпаки очень забавно передвигаются, будто вприпрыжку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Альпаки очень забавно передвигаются, будто вприпрыжкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый посетитель зоопарка может принять небольшое участие в жизни детёнышей. Имена сотрудники зоопарка им ещё не дали, поэтому принимают все варианты. Позже, когда у малышей станет проявляться характер, для них выберут самые подходящие клички, а предложившие их посетители получат абонемент!

Ячонок кормится и прячется за мамой-яком Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ячонок кормится и прячется за мамой-якомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ну а пока будущее малышей ещё не определено: кого-то могут отправить по обмену в другие зоопарки. А кого-то оставят дома — дарить улыбки и приятные эмоции жителям Ставрополя.

Маленький кораблик пустыни в царственной позе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маленький кораблик пустыни в царственной позеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Альпачонок с мамой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Альпачонок с мамойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ячонок очень стеснительный — потому что ещё совсем кроха Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ячонок очень стеснительный — потому что ещё совсем крохаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Верблюжонок кормится Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Верблюжонок кормитсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Малыш стесняется людей, но всё же не может сдержать любопытства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Малыш стесняется людей, но всё же не может сдержать любопытстваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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