«Альпака-папа защищал детеныша до последнего»: в зоопарке родились верблюжонок, як и альпака
Забавные, неуклюжие, робкие и неотразимо милые — маленькие зверята радуют посетителей. Праздник пришёл в семейства альпак, верблюдов и яков. Посетители зоопарка ставропольского парка Победы глаз не могут оторвать от очаровашек.
Горделивый верблюжонок отдыхаетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
— У нас целая серия приятных новостей! Сначала, второго июля, на свет появился маленький верблюжонок. Четвертого — альпачонок. И шестого — ячонок, он у нас самый кроха ещё. Проверили здоровья зверят, всё с ними замечательно. О характерах пока говорить сложно — им всего-то несколько дней отроду, — рассказал «КП - Северный Кавказ» директор зоопарка Александр Мироненко.
Ячонок — самый маленький из новорожденныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Однако, не обошлось без небольших передряг. Самым ответственным папой оказался самец альпаки. До рождения малыша он был просто немного нелюдим, а после — совсем сорвался с цепи. Когда к вольеру подходят посетители, альпака начинает защищать даму сердца и ребёнка с сумасшедшей яростью.
Маленький альпачонок немножечко скучает по папе, который так яростно его защищалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
— Защищает до последнего. Начинает волноваться, бегать по клетке, бросаться в сторону чужаков. Так носится, что мы испугались — в порыве эмоций затопчет младенца. Поэтому пришлось отселить его в другой вольер, на время. Вот так бывает, — объясняет Александр Мироненко.
Семья бактрианов — двугорбых верблюдов в сбореФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В остальных молодых семьях всё чудесно: верблюжонок робко ходит за мамой, стесняется людей, прячет голову ей в спину. А кроха-ячонок иногда выбирается — с интересом и опаской поглядывает на посетителей. И снова бежит зарываться в мамину шерсть.
Альпаки очень забавно передвигаются, будто вприпрыжкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Каждый посетитель зоопарка может принять небольшое участие в жизни детёнышей. Имена сотрудники зоопарка им ещё не дали, поэтому принимают все варианты. Позже, когда у малышей станет проявляться характер, для них выберут самые подходящие клички, а предложившие их посетители получат абонемент!
Ячонок кормится и прячется за мамой-якомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Ну а пока будущее малышей ещё не определено: кого-то могут отправить по обмену в другие зоопарки. А кого-то оставят дома — дарить улыбки и приятные эмоции жителям Ставрополя.
Маленький кораблик пустыни в царственной позеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Альпачонок с мамойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Ячонок очень стеснительный — потому что ещё совсем крохаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Верблюжонок кормитсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Малыш стесняется людей, но всё же не может сдержать любопытстваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU