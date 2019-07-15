«Какие наркотики, какое замужество»: московскую студентку, которую похитили родственники, нашли

Москвичка, которую якобы похитили родственники, чтобы выдать замуж за нелюбимого чеченца, нашлась. Девушка сообщила, что с ней всё хорошо — она просто уехала на каникулы к бабушке в Чечню.

Растиражированная в СМИ история о том, как злые родственники похитили несчастную чеченку и, накачав наркотиками, увезли к нелюбимому в республику, оказалась фикцией. Девушка жива, здорова и отлично проводит время — оказалось, что она просто поехала к бабушке вместе с семьёй и сестрой.

— У меня ничего...никуда...короче, насильно меня никто никуда не увёз. У меня всё хорошо. Всё ок, не знаю вообще, — рассказала журналистам якобы похищенная красавица.

Напомним, что о девушке забеспокоились правозащитники, после того, как несколько дней она провела в женском кризисном центре «Китеж». Они сообщили, что девушку собираются насильно выдать замуж за чеченца, при том, что сама красавица влюблена в простого русского парня.

Они считали, что «похищенную» заставили вернуться домой, угрожая её возлюбленному. А потом якобы накачали какими-то препаратами и насильно посадили в самолёт до Грозного. При этом полицейские, которые прибыли в аэропорт по просьбе правозащитников, получили простой ответ: всё хорошо, помощь не требуется.

Инцидент вызвал большой резонанс в СМИ и обществе. При чём в самой республике заверяли: если история действительно имела место, то родственников «похищенной» накажут по закону. Чеченский омбудсмен Хеда Саратова, а также пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов выражали сильное сомнение в том, что такое могло произойти в Чечне. По их словам, история раздута, чтобы очернить репутацию республики. В итоге, так и вышло.

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«Похитили москвичку, чтобы выдать замуж за чеченца» — на выходных СМИ растиражировали резонансную историю о несчастной красавице, которую вынудили отправиться в родную Чечню и выйти за нелюбимого. Но местные правозащитники разводят руками от бессилия — ни заявлений в полицию, ни имён, у них нет (подробности).