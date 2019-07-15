«Назовите имя, и мы спасём её»: в Чечне не могут найти похищенную из Москвы невесту

«Похитили москвичку, чтобы выдать замуж за чеченца» — на выходных СМИ растиражировали резонансную историю о несчастной красавице, которую вынудили отправиться в родную Чечню и выйти за нелюбимого. Но местные правозащитники разводят руками от бессилия — ни заявлений в полицию, ни имён, чтобы начать действовать у них нет.

СМИ сообщили, что якобы жила в Москве красавица-чеченка. Влюбилась в русского парня, но суровый отец осуждал межнациональную связь. Поэтому решено было восстановить справедливость. Насильно, любыми способами, выдать девушку за «своего».

Услышав ультиматум, красавица была в ужасе. Стала готовить побег. Нашла приют в женском кризисном центре «Китеж», но тут в адрес возлюбленного посыпались угрозы. Не в силах оставить любимого в опасности, девушка вернулась к родне.

Студентку насильно увезли из Москвы в Чечню, чтобы выдать замуж 00:00 00:00

Дальше, по сведениям активистов, несчастную стали готовить к перелёту. Чудом она сумела прислать подругам номер рейса с мольбой о помощи. Но и здесь не случилось — перекрашенную в чёрный (родной цвет волос у девушки рыжий) и накачанную какими-то препаратами, её посадили на самолёт. Даже полиция якобы отказалась помогать активистам и забирать девушку из лап семьи.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, пообещал расследовать инцидент. Но всё безуспешно.

Хеда Саратова пообещала, что если правозащитники дадут данные девушки или семьи, красавицу спасутФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Пока никаких следов этой девушки отыскать мы не можем, — рассказала «КП - Северный Кавказ» член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. — Провести официальную проверку тоже нельзя — правозащитники не подавали официальных заявлений в полицию или чего-то подобного. Более того! Что мне самой кажется очень странным, они не назвали хотя бы имя отца. Если за её жизнь боятся, то хотя бы отца! Мы ведь не можем спасти её, не зная ничего! Даже найти — как?!

По словам Саратовой, традиции похищения невест давно себя изжили и в республике решительно осуждают подобные действия.

— Я не понимаю, за что? За что нас считают дикарями и животными, которые способны на это? Да ни один имам не станет проводить церемонию бракосочетания, если услышит от девушки «нет», — возмущается Хеда Саратова. — Мы не звери. Мы осуждаем подобные вещи, это не в наших традициях и ни один чеченский мужчина, в конце-концов, не станет жениться на девушке, которая его не любит или ещё хуже — ненавидит.

Хеда Саратова пообещала найти похищенную москвичку 00:00 00:00

Как заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в аэропорту Грозного всё же проверили записи с камер, но ничего подозрительного на них не заметили. Проверив информацию, власти республики назвали информацию фейком. При чём фейком, созданным с определённой целью.

— Давайте начистоту? У меня телефон на странице есть. Если эти люди действительно что-то знают, пусть звонят лично мне. Тогда мы приложим все усилия, чтобы спасти девушку и наказать виновных. А если они не могут этого сделать, то пусть прекратят распространять порочащую нас информацию, — резюмировала Саратова.

КСТАТИ

Студентку насильно увезли из Москвы в Чечню, чтобы выдать замуж

В прямом эфире радио «КП» правозащитница, общавшаяся с пострадавшей, в деталях рассказала историю похищения (подробности).