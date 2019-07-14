Невеста сбежала от чеченского жениха, но её накачали наркотиками и вернули обратно
Чеченскую невесту, сбежавшую от мужа и вернули к мужчине родственники. Как утверждает в интервью «Медиазоне» активистка Дарья Серенко, 20-летнюю девушку похитили из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и отправили обратно в Чечню. При этом полиция, осведомившись у родни о состоянии похищенной, отказалась помогать.
Как утверждают в центре, отец красавицы решил насильно выдать её замуж. Когда она попыталась возразить — у неё отобрали паспорт. Она несколько недель готовила побег из-за любви — она была очень близка с другим, русским мужчиной. Но поступок чеченки не оценили родственники. Они назвали её «позором рода» и решили вернуть обратно к суженому.
После пяти дней пребывания в кризисном центре, её выкрали родственники. При этом она умудрилась позвонить подругам и даже назвала номер рейса, на котором она будет возвращаться в Чеченскую Республику.
Однако родственники красавицы сообщили полицейским, осведомлённым о ситуации, что с девушкой всё нормально. У стражей порядка не было формальных причин задерживать пассажирку в аэропорту «Внуково».
Однако, по неподтверждённым данным, невесту даже накачали наркотическими веществами. Активисты, попытавшиеся освободить её в здании аэропорта сообщили, что девушка «была заторможенной» и «вела себя странно».
Теперь красавицу увезли. Её местоположение неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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