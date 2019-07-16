2019-07-16T17:30:59+03:00
Происшествия

Из-за бюрократического казуса в озере Ставрополья передохла вся рыба

"Комсомолка" разбиралась, за что почти 10 тысяч "жабровых" обрекли на мучительную гибель [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Погибло, как утверждают местные, 20 тонн рыбыПогибло, как утверждают местные, 20 тонн рыбы
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В соцсетях житель поселка Верхнетамбуканского выложил ужасающие кадры с озера, где, с его слов, передохла вся рыба, и только в воде плавают пузом кверху не меньше 20 тонн "жабровых".

В ставропольском озере массово передохла рыба.

- Вонь стоит страшная! Это просто катастрофа, по-другому никак не скажешь! Объясняю, что будет дальше! Рыба гниет, микрофлора и фауна озера гибнет, трупный яд идёт в низ по руслу реки! Эту воду пьют дикие животные и крупнорогатый скот на выгоне из деревень и сел! - написал еще Александр и обвинил во всем хозяина незаконно отстроенной дамбы.

Что произошло, "КП-Северный Кавказ" узнала у чиновников. История грустная, но оказывается, вместе с этим удивительная. Озеро, как нам сказал возглавляющий МО Пятигорский сельсовет Предгорного района Сергей Рычагов, изначально создали для полива полей, и дамбу там возвели еще 30 лет назад. Потом так вышло, что гидротехническое сооружение отдали одному, а водопользование повесили на другого. Последний запустил рыбу. И сейчас, когда встал вопрос о ремонте дамбы, им надо было договориться о сбросе воды. А там же рыба сидит. Компромисса, как можно догадаться, не случилось.

- Друг с другом договориться не смогли. Один сбросил воду, и из-за недостатка кислорода рыбка стала погибать. Ветеринарная служба района предписала собственнику утилизировать рыбу, как положено. Без контроля ничего не останется, - заверил глава Администрации муниципального образования Пятигорский сельсовет Предгорного района Сергей Рычагов.

В Минприроде СК говорят, что сброс провели в соответствии с предписанием Кавказского управления Ростехнадзора, и по предварительным подсчетам погибло порядка 8 тысяч штук рыбы различных видов.

- По факту гибели рыбы Прикавказским отделом Федерального агентства по рыболовству в отношении ООО "Путина" возбуждено дело об административном правонарушении, - добавили в ведомстве.

Ранее рыба массово передохла в Новомарьевском лимане Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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