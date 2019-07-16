Двойник известного кавээнщика обманывал дагестанских бабушек через «Одноклассники»

Полицейские Махачкалы задержали местного жителя, который обманул бабушку, представившись знаменитым кавээнщиком Омаром Алибутаевым. Причем сходство между злоумышленником и артистом смутило даже сотрудников МВД.

Свое дело 34-летний Марсель Асеков начал ещё в 2017 году, зарегистрировавшись в «Одноклассниках» под именем «Омар и горцы от ума». В беседах с людьми мужчина представлялся дагестанским игроком в КВН Омаром Алибутаевым.

Весной прошлого года злоумышленник познакомился с 62-летней женщиной, которая недавно перебралась в Дагестан из Алтая. На новом месте у нее не было ни знакомых, ни родных, ни крова. Тогда Лжеомар предложил свою помощь.

Из «Одноклассников» они перешли в WhatsApp. Мужчина заявил, что старушка может получить квартиру по государственной программе помощи русскоговорящему населению. Она поверила словам Марселя и последовала указаниям.

- Я спрашиваю, что со моей стороны нужно. А он говорит: «Что с вашей стороны нужно? Только финансы некоторые, оплачивайте — и все», - говорит потерпевшая.

Злоумышленник в Дагестане обманул бабушку через "Одноклассники".

Асеков пообещал ускорить процесс, но только незаконным путем и через своих знакомых чиновников, которые занимаются этим вопросом в Дагестане.

- И вот так он потихоньку у меня вытаскивал деньги. То за какой-то документ нужно, то секретаршам-девочкам некую сумму.

На все нужды Лжеомар попросил 300 тысяч рублей. Когда у женщины возникали сомнения, мужчина убеждал её, что вскоре она заселится в новую квартиру. Чтобы показать, что дело движется, злоумышленник выдумал чиновника и под его именем общался.

Асеков казался пенсионерке настолько отзывчивым и добродушным, что она позволила ему оформить банковскую карту на свое имя.

- После получения карты он просил скинуть ее номер и сообщение с кодом, чтобы подключить онлайн-банк. Это я и сделала. В результате банковской картой, зарегистрированной на мое имя, по факту пользовался он. Время шло, но ничего не менялось. Квартиру я не получила, да и деньги потеряла, - вспоминает потерпевшая.

Когда же терпение вышло, женщина обратилась в полицию. Сотрудники МВД отыскали Асекова и задержали его в Ростове-на-Дону. Оказалось, что ранее мужчина был судим. Деньги, вверенные злоумышленнику, уже потрачены. Следствие выясняет все подробности дела.

Омар Алибутаев (справо) и Марсель Асеков (слева)Фото: СОЦСЕТИ

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