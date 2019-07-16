"Спасая других детей, для своих мы оказались беспомощны!": жена реаниматолога похоронила двоих сыновей, а теперь борется за жизнь дочери

Живет в Махачкале чудесная семья, глава которой вернул с того света десятки детей - 23 года Юсуп Алибеккадиев работает реаниматологом, а последние 11 лет охраняет здоровье маленьких пациентов в должности зама главврача по клинико-экспертной работе в Республиканском медцентре. Для спасенных и их родителей Юсуп - герой и ангел-хранитель. Но уберечь от страданий супругу и спасти родных сыновей, мужчине не удалось.

В семье Алибеккадиевых росли 4 детей. Старший мальчик родился здоровым, а остальные трое малышей со страшным диагнозом "буллёзный эпидермолиз". Это редкое генетическое и неизлечимое заболевание больше известное как "синдром бабочки", при котором кожа покрывается язвами и буквально рвется от незначительного повреждения, а пищевод травмируется даже от глотка воды. За двоих сыновей назло страшному диагнозу супруги боролись до последнего. Детей похоронили в возрасте 11 и 13 лет. Сейчас Юсуп с женой Патимат отдают все силы на лечение 11-летней дочки-бабочки Асият. Которая, несмотря на юный свой возраст, настрадалась больше, чем могут вынести многие взрослые.

Фото: Фонд "Дети-бабочки"

- С одним из сыновей пролежала в реанимации почти месяц, потом меня выписали и развели руками – не знаем, чем вам помочь. У сына еще было ДЦП, и 13 лет я его носила на себе, потому что ходить сам он не мог, - рассказывает мама Патимат. - Потом опять беременность. Девочка! Я решила рожать, и все повторилось. Ни дня без боли и слез. Так, наверное, в жизни бывает. Спасая других детей, наш папа - врач–реаниматолог, для своих мы оказались беспомощны!

Каждый день Асият терпит болезненные перевязки и обработку ран. Ее мама говорит, что недавно дочка оступилась и упала, из-за чего месяц потом пролежала в кровати без движения. Поэтому гулять Асият почти не ходит. Только если в гости к родным в сопровождении 2-3 человек, которые защитят ее от неосторожных прохожих. Кушать маленькой тоже сложно. До операции на пищеводе в Москве она с неделю могла голодать и несколько дней не пить, потому что глотать было мукой.

Асият с актрисой Еленой Подкаминской. Фото: личный архив героя публикации

- В октябре полетим в Москву на повторную операцию, - продолжает мама девочки-бабочки.

Патимат признается, что уход обходится дорого, и только на мази и бинты уходит по 60-70 тысяч в месяц. Но семья не жалуется и от помощи долгие годы отказывалась. Пока не стало туго. Женщина плачет: жаль, говорит, смотреть на уставшего супруга, который после выматывающей своей работы возвращается в дом, где его ждет больная дочка.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Последние два года Алибеккадиевым помогает Фонд "Дети-бабочки", но денег все равно не хватает. Помочь можно, оказав и незначительную финансовую поддержку. С миру по нитке, как говорится, голому рубаха. Счет карты мамы: 40817810160320207431

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Играет вопреки болезни: как "девочка-бабочка" стала талантливой пианисткой

Несмотря на тяжелый диагноз, 9-летняя Маша выигрывает один музыкальный конкурс за другим (подробнее)