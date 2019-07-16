Учёные объяснили происхождение Ноева Ковчега в Чечне — видеоэкскурсия

Несколько лет назад пожилой чеченец, гулявший на территории Аргунского заповедника, увидел луч света, посреди грозового неба. Он указывал на горное плато странной формы, отдалённо напоминающее корабль. Путник обомлел и выронил посох.

— Это был знак свыше, — рассказал «КП - Северный Кавказ» тот самый чеченец Марат Макажо. — Я не сразу понял, в чём его смысл. Долго думал. Стал изучать плато. Увидел камни, один в один похожие на окаменевшие доски. И прозрел — передо мной оказался Ноев Ковчег!

Видеоэкскурсия внутрь Ноева Ковчега в Чечне.

Сначала рассказы Марата принимали за бред сумасшедшего. Но мужчина никогда не был глуп — и некоторые отчаянные головы прислушались. Пошли на место. И были поражены безупречной аргументацией старика. Идеально ровные камни, похожие на доски. Огромное образование посреди плато. Близкая к религиозному откровению история.

Да и, кроме того, чеченский народ, на местном — нохчи, согласно легенде берёт начало от пророка Нуха. То есть, Ноя. Совпадений было слишком много, чтобы не поверить! Кроме того, энтузиасты, традиционно, пропускали контраргументы мимо ушей и ни на секунду не подвергали сомнению истинность Ковчега.

Марат Макажо показывает находки балки и клинья, из которых был построен Ковчег.

Полтора года назад они начали раскопки. Перфораторы, лопаты и непоколебимая вера помогли людия погрузиться глубоко в камень. Нашли тысячи обломков, один в один похожих на доски. Даже нечто похожее на вбитые для их сцепления клинья. Ожидали найти полости — помещения где укрывались от потопа звери и люди. Но не нашли. Так же, как не нашли никаких других доказательств.

Уверовавшие в чеченский Ноев Ковчег много раз обращались к местным учёным и руководству Чечни. К Рамзану Кадырову лично. Но ожидаемого ажиотажа и помощи в раскопках так и не дождались.

— Прежде чем делать громкие заявления на весь мир, что мы нашли Ноев Ковчег, Копьё Судьбы или шлем Нибелунгов, мы должны нормально всё это исследовать, — заявил «КП - Северный Кавказ» министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. — Мы были бы рады, чтобы у нас появился новый объект, который привлёк бы туристов. Но республика здесь не при чём! У нас нет лабораторий, которые могут позволить сделать радиоуглеродный анализ. Для этого нужны соответствующие специалисты. Мы стараемся помогать энтузиастам, но не можем сделать большего. Нам нужна серьёзная экспедиция.

«Врата Ковчега»Фото: Личный архив героя публикации

В комитете по охране и использованию культурного наследия Чечни сообщили, что минимальное исследование уже было проведено. На плато побывала экспедиция крымских геологов.

— У них были свои задачи, но попутно сотрудники Аргунского музея-заповедника вывезли их туда, — рассказал «КП - Северный Кавказ» глава комитета Саид Бекмуразев. — Среди них были геологи, спелеологи, минералоги. Они изучили породы, провели экспертизу. Оказалось, что похожие на доски камни образовались под воздействием воды. В результате горообразовательного процесса, структуры, миллионы лет назад сформировавшиеся на дне океана Тетис, вышли наружу. Никаких оснований говорить о том, что это окаменелое дерево нет.

На вопрос о происхождении клиньев, которыми утыкан известняк, затрудняются ответить даже учёныеФото: Личный архив героя публикации

Местные учёные относятся к работе энтузиастов негативно. По их словам, территория Аргунского заповедника была изучена специалистами. Но никаких причин начинать раскопки археологи не нашли.

— Если вас интересует моё личное мнение, то это не имеет никакого отношения ни к истории, ни к археологии, ни даже к Ноеву Ковчегу, — беспощадно убивает легенду глава археологического центра Чеченской академии наук Хамид Мамаев. — Они перекопали там площадь на территории заповедника и всё. Там нечего экспертировать, не нужны никакие эксперты! Ни одного артефакта, ни одной археологической ситуации. Просто в это районе осадочные породы имеют такую структуру. А эти дилетанты перерыли половину плато. И ничего!

По этой карте все желающие смогут найти уникальный феномен, обнаруженный Маратом МакажоФото: Личный архив героя публикации

СПРАВКА «КП»

Сколько раз находили Ковчег?

Попытки найти Ковчег предпринимались примерно с 4 века нашей эры. Согласно библейской легенде, он должен был остановиться на склоне горы Арарат. Существует еще несколько районов, которые считаются его потенциальным местонахождением. Одним из основных мест, по мнению искателей, является так называемая Араратская аномалия - выступающие из снега «контуры корабля» на северо-западном склоне Арарата. Ученые объясняют ее образование естественными причинами, однако исследования на месте затруднены, так как местность является военной закрытой зоной в районе армяно-турецкой границы.

Предполагаемые останки Ноева ковчега возле горы Арарат в Турции Фото: Mfikretyilmaz - собственная работа, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8882591

1. Одним из тех, кто «нашел» Ковчег, был русский военный летчик Владимир Росковицкий, который во время Первой мировой войны, пролетая над горой Арарат, увидел то, что он назвал «лежащим большим судном». Летчик написал рапорт об увиденном, а в 1917 году Россия якобы даже послала туда экспедицию, которая сделала несколько фотоснимков Ковчега, но в ходе революции отчет об экспедиции пропал. Позже и другие летчики, в частности, турок Дюрупинар в 1957 году, делали фотографии странного контура, похожего на корабль, у горы Арарат. Фотоснимок Дюрупинара даже попал в журнал «Лайф» и стал поводом для очередных экспедиций, каждая из которых объявляла об обнаружении Ковчега.

Турок Дюрупинар в 1957 году сделал с самолета фотографию странного контура, похожего на корабль, у горы Арарат

2. В 1955 году французский исследователь Фернан Наварра привез с Арарата остатки доски, отломанной, по его словам, от деревянного остова Ковчега. Некоторые из исследований частично подтвердили возраст дерева в 5 000 лет, однако все эти выводы были весьма субъективными.

3. Совместная турецко-гонконгская экспедиция на гору Арарат в 2010 году сделала заявление, что нашла Ноев Ковчег на высоте 4000 метров вмерзшим в ледник и даже проникла в некоторые помещения внутри Ковчега, сделав видео и фотосъемку. Однако существует версия, что все эти съемки были смонтированы, чтобы произвести мировую сенсацию. Профессиональные археологи не воспринимают утверждения искателей Ковчега серьезно, считая все их открытия — плодом воображения.

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