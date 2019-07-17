2019-07-17T17:31:31+03:00
Общество

«Чеченский Халк» подрался с «русским мясником»

130-килограммовый русский парень бросил вызов популярному спортсмену [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
"Чеченский Халк" встретился с "русским мясником""Чеченский Халк" встретился с "русским мясником"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

«Чеченский Халк» наконец нашёл достойного соперника. 130 килограммов живой мощи — на бой чеченца вызвал «русский мясник».

18-летний Михаил Любарский — сверхопасный соперник. Физическая мощь парня поражает — он с лёгкостью поднимает сверстников, безо всяких последствий для себя выдерживает серию ударов по прессу и обладает невероятной силой.

"Чеченский Халк" встретился с "русским мясником". Кто сильнее?.

— Об Асхабе я узнал из Instagram. Все писали о нём. Парень, у которого шея больше, чем дерево. Поэтому я решил бросить ему вызов, — объясняет «русский мясник».

«Халк» вызов принял и даже приехал в Москву, чтобы потягаться силами с гигантом. И не оставил ему ни шанса.

— Миша очень большой. Мне очень сложно. Но ему не хватает скорости. Я понял, что мои преимущества — очень сильные руки и скорость. Нужно было выходить на удушающий или болевой. И я справился.

Во всех поединках Асхаб не оставил ни шанса своему оппоненту. Но подписчики заметили, что в борьбе Михаил лишается своего главного преимущества — возможности бить соперника, вложив в удар весь свой вес.

«Чеченский Халк» пообещал, что, если видео станет достаточно популярным, парни проведут настоящий бой по правилам MMA. И тогда «русский мясник» сможет реабилитироваться, использовав свою мощь на все 100%.

КСТАТИ

«Чеченский халк» рассказал, как нарастил мышцы хлебом

18-летний Асхаб Тамаев, больше известный на просторах интернета как «Чеченский халк», записал коротенькое видео со своим перекусом, от которого «растут мышцы» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Чеченский Халк» Асхаб Тамаев: досье kp.ru»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
Новости 24
Путин наградил главу Дагестана
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
Российская военная полиция вернулась из Сирию в Чечню
Шоколадную фабрику строят в Невинномысске
75 километров конных троп появятся в Железноводске в 2020 году
Следователи изъяли пять тысяч у матери, которая заставляла свою дочь попрошайничать
Сотни миллионов на свалку: 4 мусорных полигона ликвидируют на Ставрополе до 2024 года
В Ингушетии избрали нового муфтия
Наркоманы проводят время на детской площадке в Ставрополе
Истекают сроки голосования за проекты благоустройства в Ставрополе
В Областном консультативно-диагностическом центре Ростова принимает нутрициолог
Стадион в Махачкале хотят назвать в честь Льва Яшина
Взрыв в гараже Ставрополя случился 17 июля
Бронзового Михалкова из Москвы «перенесут» в Пятигорск
Несанкционированный митинг в Черкесске наказали административно
Нарколабораторию последнего образца нашли дома у ставропольца
20 млн рублей сотруднику УФСБ предлагал нефтекумский бизнесмен
Минприроды о розовых отходах на Ставрополье: «Причин для паники нет»
500 рублей за ребенка: в Ставрополе матерям платят пособия