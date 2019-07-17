«Чеченский Халк» подрался с «русским мясником»

«Чеченский Халк» наконец нашёл достойного соперника. 130 килограммов живой мощи — на бой чеченца вызвал «русский мясник».

18-летний Михаил Любарский — сверхопасный соперник. Физическая мощь парня поражает — он с лёгкостью поднимает сверстников, безо всяких последствий для себя выдерживает серию ударов по прессу и обладает невероятной силой.

"Чеченский Халк" встретился с "русским мясником". Кто сильнее?.

— Об Асхабе я узнал из Instagram. Все писали о нём. Парень, у которого шея больше, чем дерево. Поэтому я решил бросить ему вызов, — объясняет «русский мясник».

«Халк» вызов принял и даже приехал в Москву, чтобы потягаться силами с гигантом. И не оставил ему ни шанса.

— Миша очень большой. Мне очень сложно. Но ему не хватает скорости. Я понял, что мои преимущества — очень сильные руки и скорость. Нужно было выходить на удушающий или болевой. И я справился.

Во всех поединках Асхаб не оставил ни шанса своему оппоненту. Но подписчики заметили, что в борьбе Михаил лишается своего главного преимущества — возможности бить соперника, вложив в удар весь свой вес.

«Чеченский Халк» пообещал, что, если видео станет достаточно популярным, парни проведут настоящий бой по правилам MMA. И тогда «русский мясник» сможет реабилитироваться, использовав свою мощь на все 100%.

КСТАТИ

«Чеченский халк» рассказал, как нарастил мышцы хлебом

18-летний Асхаб Тамаев, больше известный на просторах интернета как «Чеченский халк», записал коротенькое видео со своим перекусом, от которого «растут мышцы» (подробности).