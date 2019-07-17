"Чеченский халк" рассказал, что мышцы нарастил хлебом
18-летний Асхаб Тамаев, больше известный на просторах интернета как "Чеченский халк", записал коротенькое видео со своим перекусом, от которого, как он говорит, мышцы растут:
- Спрашивают, как набираешь массу? Кушаю хлеб, свежие овощи, творог со сметаной. Очень вкусно, - делится юноша.
Асхаб Тамаев показал перекус, от которого стал "халком".
С 16 лет Тамаев держит вес на отметке в 102-103 кг при росте 1,8 м. С того времени фанаты не перестают задаваться вопросом: как еще школьником он вырос в "халка", не прибегая, с его слов, к "химии"?
Фото: личная страница героя публикации в сети
При этом парнишка признается, что принимает креатин и протеин (источник энергии и необходимый для построения мышц белок).
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ИСТОЧНИК KP.RU