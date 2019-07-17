"Чеченский халк" рассказал, что мышцы нарастил хлебом

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-17T11:15:26+03:00

Изменить размер текста: A A

18-летний Асхаб Тамаев, больше известный на просторах интернета как "Чеченский халк", записал коротенькое видео со своим перекусом, от которого, как он говорит, мышцы растут:

- Спрашивают, как набираешь массу? Кушаю хлеб, свежие овощи, творог со сметаной. Очень вкусно, - делится юноша.

Асхаб Тамаев показал перекус, от которого стал "халком".

С 16 лет Тамаев держит вес на отметке в 102-103 кг при росте 1,8 м. С того времени фанаты не перестают задаваться вопросом: как еще школьником он вырос в "халка", не прибегая, с его слов, к "химии"?

Фото: личная страница героя публикации в сети

При этом парнишка признается, что принимает креатин и протеин (источник энергии и необходимый для построения мышц белок).

КСТАТИ

«Чеченский Халк» подрался «русским мясником»

130 килограммов живой мощи — на бой чеченца вызвал «русский мясник». 18-летний Михаил Любарский — сверхопасный соперник. Физическая мощь парня поражает — он с лёгкостью поднимает сверстников, безо всяких последствий для себя выдерживает серию ударов по прессу и обладает невероятной силой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU