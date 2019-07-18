За смертельные пытки экс-полицейские почти четверть века проведут в тюрьме КЧР

В Карачаево-Черкесии решением Усть-Джегутинский райсуда все четверо экс-полицейских районного ОВД признаны виновными в смерти задержанного и приговорены к тюремным срокам. В сумме они просидят за решеткой больше 22 лет: один получил 5 лет, а остальные на 10 месяцев больше. Судили бывших правоохранителей по статье "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- Обвинение в суде доказало, что подсудимые, являясь сотрудниками ОМВД России по Усть-Джегутинскому району, 3 февраля 2014 года в здании районного отдела полиции, требуя от задержанного дачи признательных показаний в совершении разбойного нападения, нанесли ему руками и ногами множественные удары в жизненно важные органы. Это повлекло за собой смерть потерпевшего, - говорят в республиканской прокуратуре.

Напомним, в 2017 году всех оправдали, якобы как непричастных. Но прокуратура стояла на своем и уже апелляционным определением отменила приговор, а уголовное дело вернула на рассмотрение с нуля.