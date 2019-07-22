Киллер на "Porsche" и убийца главы международного морского порта: каких опасных преступников разыскивают на Северном Кавказе

Удача для полицейских поймать головореза по горячим следам - поиски беглых затягиваются, бывает, и на десятки лет. Сейчас на Северном Кавказе в списках разыскиваемых: педофилы, боевики, убийцы, мошенники. И некоторые скрываются от правосудия еще с "девяностых" и "нулевых". Покушения на силовиков, расправы из мести, похищения: "Комсомолка" рассказывает о самых опасных героях криминальной хроники в бегах и совершенных ими преступлениях.

Застрелил депутата и главу международного морского торгового порта

За громкое убийство в 1998 году директора международного морского торгового порта Махачкалы и депутата Народного собрания Дагестана Сиражутдина Юсупова до сих пор разыскивается Абдуллаев Али Магомедович, который, согласно ориентировке, 3 сентября этого года отметит свой 50-летний юбилей. Следователи установили, что 16 июля он застрелил видного в Дагестане управленца из огнестрельного оружия.

Хотел подорвать весь личный состав ГОВД

За взрыв у Дома культуры "Водник" 12 января 2003 года в Хасавюрте разыскивают Иразбиева Мурада Рамазановича. В учреждении тогда проходили учебные занятия личного состава Хасавюртовского ГОВД, и террористический акт совершался для массового убийства полицейских. Боевик был объявлен в международный розыск.

Расстрелял гостей ресторана и скрылся на "Porsche"

За убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия разыскивается Гуммаев Раджаб Рамазанович, родившийся в Дербенте 1 февраля 1990 года. Из материалов расследования: "15 августа 2013 года, примерно в 1 час ночи на окраине Дербента, перед кафе "Визит", Раджаб Гусейнов произвел выстрелы из огнестрельного автоматического оружия в сторону посетителей заведения и скрылся на своей автомашине "Porsche Cayenne". В результате причиненных огнестрельных ранений скончалась Зарема Гасанбекова 1971 года рождения и Гусейн Гусейнов 1989 года рождения, а 22-летний местный житель со сквозным ранением груди госпитализирован".

И это только часть. Разыскивают куда больше негодяев. Фото: Архив-"КП"

Убил из ненависти, опорочил прокурора

За убийство в 2013 году на почве личной неприязни 45-летнего Магомедзагира Гасанова в Каспийске и лживое опорочивающее прокурора Дагестана видеообращение разыскивают Тайгибова Магомеда Абдулкадыровича. Родился он 25 марта 1985 года в Избербаше. Тот самый ролик с доносом Тайгибов разместил в сети под названием "Самоубийство прокурора Дагестана", где рассказал о якобы совершенных работником надзорного ведомства тяжких преступлениях: покушение на убийство, злоупотребление и превышение должностными полномочиями и фальсификация доказательств.

Надругались над 10-летним мальчиком

За совершение насильственных действий сексуального характера разыскивается Татаров Минатулла Джанбулатович. Родился 1 августа 1996 года и зарегистрирован по адресу: Акушинский район, село Наци. В Дербенте в начале февраля 2012 года вместе с Исламом Бикалагумаевым он надругался над 10-летним мальчиком прямо напротив банкетного зала "Моряна".

Брат чемпиона мира по самбо застрелил росгвардейца и сбежал в горы

Подозреваемый в убийстве 26-летнего лейтенанта спецподразделения Росгвардии разыскивается брат чемпиона мира по боевому самбо Якубов Хаскил Магомедрасулович.

Хаскил Якубов. Фото: СКР Дагестана

Следователи установили, что 18 ноября 2018 года примерно в 4 часа ночи возле клуба-ресторана "Бест" в Махачкале преступник застрелил человека. Как узнала тогда "КП-Северный Кавказ", в потасовке участвовали трое: силовик Рамазанов, чемпион мира по рукопашному бою Шабан Мачиев и разыскиваемый. Между росгвардейцем и Мачиевым конфликт перерос в драку, в которой последний открыл по Рамазанову стрельбу из пистолета.

Хаскил Якубов и погибший лейтенант спецподразделения Росгвардии Дагестана

Но смертельный выстрел в голову, как считают следователи, произвел не он, а стоявший рядом брат чемпиона мира по боевому самбо Хаскил Якубов, который с места убийства скрылся потом на своем "Lexus". Нам рассказали в органах, что он бежал в горы, а потом мог скрыться в других регионах.

На СТО открыл огонь по сотруднику уголовного розыска

За покушение на убийство сотрудника ОУР ОВД по Малгобекскому району почти 10 лет назад был объявлен в розыск Булгучев Макшарип Ахмедович 1986 года рождения. По данным следователей, 12 августа 2010 года в 15.00 во дворе СТО "Автореал" в Назрани он открыл огонь по сотруднику уголовного розыска. Правоохранитель тогда остался жив и был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с множественными огнестрельными ранениями.

Похитил людей: одну жертву так и не нашли

За похищение людей по предварительному сговору с группой лиц разыскивается Никаев Сламбек Аутович 1951 года рождения.

Сламбек Никаев. Фото: СКР Чечня

Еще в 1998 году 6 октября примерно в 13 часов неустановленные лица якобы для ремонтно-кузовных работ автомобиля в Ингушетии усадили в белый "ВАЗ-2106" двоих мужчин и увезли под дулом пистолета в село Шаами-Юрт Чеченской Республики. Одного из пленников потом освободили. Второй был увезен в неизвестном направлении.

Подорвал бронированную автоколонну МВД

За незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов разыскивается Хациев Хасан Хамидович 1990 года рождения.

Хасан Хациев. Фото: СКР Чечня

Из ориентировки: "28 июля 2010 года примерно в 12 часов 30 минут, в момент проезда автоколонны, состоящей из бронированных автомобилей марки "УРАЛ" и "УАЗ", неустановленным лицом, на обочине автодороги сообщением "Галашки – Даттых" Сунженского района Ингушетии, в 102 и 174 метрах от моста через реку "Асса", приведены в действие взрывные устройства неустановленного образца. В результате произошедших взрывов сотрудник ОП по ОАГ при МВД по Республике Ингушетия госпитализирован в Сунженскую ЦРБ с диагнозом "баротравма". Установлено, что причастен Хациев".