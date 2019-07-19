Участвовавшие в вооружённом мятеже террористы осуждены на 30 лет

Двое террористов, участвовавших в нападении на Республику Дагестан под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба осуждены на длительные тюремные сроки. Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов получили по 15 лет колонии строгого режима за участие в вооружённом мятеже.

— Боевики признаны виновными по статьям «участие в устойчивой вооруженной банде», «активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя РФ» и «посягательство на жизнь военнослужащих», — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным, собранным сотрудниками ФСБ и следователями, боевики принимали участие в вооружённом нападении на Дагестан. С 7 по 24 августа Ачетыров и Отегенов с автоматами наперевес принимали участие в боестолкновениях с полицией и вооружёнными силами России в Ботлихском районе республики. Группировка террористов насчитывала более тысячи человек. В бой их вели полевые командиры Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. Под обстрелами и во время спецопераций с российской стороны погибло 33 человека, ещё 34 получили ранения.

— По делу о нападении на Дагестан в федеральном и международном розыске находится ещё 28 человек. В отношении ещё 7 боевиков дело прекращено — они официально признаны мёртвыми. В их числе и Басаев, и Хаттаб. А ещё 3 предполагаемых боевика сейчас находятся под следствием. Расследование тех страшных событий продолжается, — резюмировали в пресс-службе СК РФ.