2019-07-21T19:33:45+03:00
Общество

Синтоловый качок показал фокус с "сексуальными яичками"

Терешин придумал загадку для "черепа" [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
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Синтоловый фрик из Пятигорска записал видео с загадкой для "черепа" своих подписчиков в Instagram. Кирилл Терешин снялся на кухне, показав фокус с "сексуальными яичками":

Кирилл "Руки-базуки" загадал загадку про "яички".

- Стоит два бокала с простой холодной водой. Вот два сексуальных яичка. Опускаю. Вопрос: почему одно оказалось наверху, другое потонуло?

За неверный ответ "Руки-базуки" пообещал влепить свою "фирменную двоечку". В комментариях пользователи предположили: либо не утонуло испорченное яйцо, а опустилось хорошее, либо Кирилл взял вареное и свежее яйца.

Правильным Терешин назвал первый вариант. Представление детской загадки как тайны древнего мира хейтеры жестко высмеяли. В адрес Кирилла полетели бранные слова, издевки и угрозы. Как и всегда, впрочем.

Ранее, кстати, фрик на обвинение в тунеядстве заявил, что забота о себе самом для него уже работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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