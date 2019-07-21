Синтоловый качок показал фокус с "сексуальными яичками"
Синтоловый фрик из Пятигорска записал видео с загадкой для "черепа" своих подписчиков в Instagram. Кирилл Терешин снялся на кухне, показав фокус с "сексуальными яичками":
Кирилл "Руки-базуки" загадал загадку про "яички".
- Стоит два бокала с простой холодной водой. Вот два сексуальных яичка. Опускаю. Вопрос: почему одно оказалось наверху, другое потонуло?
За неверный ответ "Руки-базуки" пообещал влепить свою "фирменную двоечку". В комментариях пользователи предположили: либо не утонуло испорченное яйцо, а опустилось хорошее, либо Кирилл взял вареное и свежее яйца.
Правильным Терешин назвал первый вариант. Представление детской загадки как тайны древнего мира хейтеры жестко высмеяли. В адрес Кирилла полетели бранные слова, издевки и угрозы. Как и всегда, впрочем.
Ранее, кстати, фрик на обвинение в тунеядстве заявил, что забота о себе самом для него уже работа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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