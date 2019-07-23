Учительницу из Ингушетии «уговорили» работать в самой престижной школе Америки

Пользователи Facebook обсуждают пост учительницы математики из Ингушетии Лейлы Арчаковой. В нем она рассказывает, как попала в одну из самых престижных школ США.

Все началось, говорит Арчакова, в январе, когда она зашла на HeadHunter, чтобы посмотреть тех, кто просмотрел её резюме. На тот момент женщина работала в Турции и наслаждалась жизнью.

- Работала я в Турции и прекрасно себя чувствовала: работа легкая, зарплата хорошая, живу в пяти минутах от моря, вкусная еда, отличная погода. Все просто идеально, и можно о большем не мечтать. Но мне же неймется, - говорит Арчакова.

Один из гостей заявки искал учителя математики в США. Английский язык требовался разговорный, и Арчакова решила откликнуться, подумав, что это будет русскоговорящая школа.

- Буквально через час мне уже позвонили представители школы в Москве и на русском языке сказали, что заинтересованы моей кандидатурой и хотят назначит интервью. Все собеседования проходили по Skype.

Сначала женщине надо было поговорить с московским представителем. Одна часть интервью прошла на русском, другая — на английском. Арчакова не стала только отвечать на вопросы, она подготовила и свои.

Лейла Арчакова на методической конференции в Москве

В первую очередь учительница спросила про язык, на котором нужно преподавать. Когда ей ответили, что на английском, уроженка Ингушетии решила ретироваться: мол, не хватает опыта. Однако её собеседник начал напирать и уговаривать учительницу, отмечая, что у нее хорошее знание языка. В итоге они договорились отправить запись разговора на английском в США, чтобы её просмотрели в главной школе.

- Я долго объясняла, что нет у меня прекрасного английского и что не отважусь преподавать на нем. Но мне также настойчиво продолжали утверждать, что это не так. Ну, думаю, ладно, на каком-то этапе все равно мне откажут.

Женщине написали уже на следующий день. Там сказали, что английский у Арчаковой на достойном уровне, и назначили время для собеседования. На этот раз учительнице пришлось общаться с американским представителем школы.

- Поговорили с ней, я опять за свое: о том, что у меня плохой английский и что я не готова преподавать на нем. А она упорно за свое: хороший у вас английский и мне нужен человек, который знает советско-российскую систему обучения и в то же время гибок к современным методикам. Она сама бывший учитель математики.

Арчакова продолжала думать, что рано или поздно ей откажут. Следующим собеседником стал директор сети школ, которому учительница математики должна была провести урок.

- Провела занятие, хотя понятия не имела, как я должна представлять по Skype, что у меня сидит класс и вести с ними урок без живого общения. Да еще на английском. Одно дело - репетиторство, другое - настоящий урок. Тем не менее, каким-то образом умудрилась это сделать. Меня через 5 минут остановили и сказали: "Приезжайте!"

Дальше у Лейлы Арчаковой остались только бюрократические моменты — получить визу, купить билеты. Пока документы не появились на руках, женщина продолжала верить, что этого не произойдет и она останется в Турции. Однако учительница осуществила свою давнюю мечту.

- Была всегда мечта получить образование или поработать в англоговорящей стране. Плюс при слове Америка представляется что-то грандиозное, новые возможности. Америка - это как-никак Америка. Вот и подумали, что надо ехать и пробовать, чтобы потом не жалеть. Тем более, есть, куда вернуться, если что-то не понравится.

До этого Лейла Арчакова работала на Мальте: она была директором русской школы-пансиона. Ранее учительница преподавала в московском технологическом колледже. Свою карьеру она начинала в назранской гимназии.