Угрожают убийством: турист щелкнул селфи с черепом из святыни в Северной Осетии и стал мишенью для местных

В Северной Осетии вандалы похозяйничали в склепах главной достопримечательности в Даргавсе и разворошили покоящиеся в склепах "Мертвого городка" останки. Черепа кощунственно вынесли за могильники и оставили в проемах древней усыпальницы.

Вандалы разворошили некрополь в Северной Осетии и вытащили из склепа черепа.

С публикацией этого видео от возмущения и шока местных едва не трясло, сыпалась брань. Но дальше хуже. Ради крутого селфи один из гостей некрополя устроил с черепом фотосессию. Самый удачный кадр, где череп чьего-то предка сжат в его руке, выложил потом в сеть. О чем сильно пожалел.

Вместо лайков в него полетели проклятия и угрозы. В своем видеообращении он извинился перед народом Северной Осетии и попросил понимания. Говорит, что гулял в городе мертвых по программе турфирмы, где все разрешили:

Турист щелкнул селфи с черепом из святыни и стал мишенью для местных.

- Могу сказать, что мне жаль за произошедшее. Я виноват, не спорю. Но корень проблемы в туристических компаниях, где берут деньги и говорят: идите делайте, что хотите.

Парень признался, что оплошал по незнанию, но говорить имя и свой город категорически отказался. Думает, что обиженные на его проступок жители республики приедут мстить.

- Многие пишут: а если бы на могилах твоих предков..? Мне жаль за содеянное. Стыдно. Но говорю все не из страха. Хотя город указывать не буду. Некоторые, кто явно угрожают моей жизни, могут приехать и совершить некоторый перечень противоправных действий.

К настоящему моменту в минкультуре Северной Осетии уже решили вопрос о закрытии Даргавского некрополя для туристов. Не умеют выказывать уважение - нет им здесь места: рассуждают чиновники. Приказ накануне подписал министр культуры Эльбрус Кубалов. Как дальше будет складываться история с достопримечательностью решит Национальный музей Северной Осетии и представители молодежного комитета "Стыр Ныхас", которым поручили разработать правила и идею дальнейшего функционирования Даргавского некрополя.

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