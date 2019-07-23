«Что ж, ждем ее в резиденции»: Тимати пообещал купить Кадырову спорткар, о котором тот мечтал

В социальных сетях обсуждают реакцию Рамзана Кадырова на фрагмент из сериала, в котором Гарик Харламов покупает спорткар. В отрывки видео говорится, что таких автомобилей в России всего лишь три. Двумя владеет глава Чечни.

- Мне бы такую, - шутливо прокомментировал Кадыров миниатюру Харламова, выложив пост с фрагментом.

Тогда на каламбур главы Чечни отреагировали многие его приближенные: например, известный российский кутюрье Игорь Гуляев или боксер Умар Саламов. Но больше других отметился рэп-музыкант Тимати, который заверил общественности, что герой скетча не купил машину и теперь они «все три дома».

Комментарий Тимура Юнусова породил цепную реакцию. Его ответ обсуждают как жители Чечни, так и пользователи из других российских регионов. Так комментировали заявление Тимати:

- Одну мне подгони по-братски.

- Если глава что-то захочет, то у него все будет и ничто не помешает!

- Нам хотя бы б/у тачку за 200 тысяч рублей.

- Что ж, ждем ее в Резиденции Шефа у главного/гостевого входа. Раз отвечаешь!