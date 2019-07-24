«Саботаж Кадырова»: В Чечне прокомментировали информацию о массовых бессудных расстрелах

Массовые расстрелы, минимум 27 жертв, беззаконие и произвол не только силовиков, но и руководства — вот краткое содержание скандального расследования «Новой газеты» о Чеченской Республике. При этом основными источниками информации, по словам издания, становятся местные силовики — управление ФСБ и полицейские, принимавшие участие в якобы имевших места шокирующих событиях.

Интересно, что журналисты даже обратились в управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Но после длительных проверок преступлений в действиях чеченских силовиков не нашли. Несмотря на «веские доказательства», которые, согласно материалу «НГ», есть в распоряжении редакции.

— Знаете, за последние годы мы приглашали в Чечню все возможные правозащитные организации, чтобы они буквально пронюхали всё, что здесь, в республике, есть. Ущелья, угодья, леса и поля, города, сёла и маленькие аулы. Даже небо мы разрешили им буквально через сито пропустить. И мы делали это не просто так — нам необходимо, чтобы с республики были сняты все возможные подозрения. Чтобы в случае подобных провокаций их авторы были голословны, — объяснил позицию руководства республики министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Расстрелы, которые якобы имели место быть, «расследование» датирует 26-м января 2017 года. Во время охоты за совершенно реальной террористической группировкой в Шалинском и Курчалоевском районах, чеченские силовики якобы беспричинно схватили 67 человек. И, что не менее странно, безо всяких видимых причин часть из этих «невиновных» — 27 человек, якобы казнили.

По заявлению, сделанному в тот же момент самим Рамзаном Кадыровым, задержанные были причастны к деятельности террористов или сами непосредственно являлись членами бандподполья.

— Совершенно поразительно, что авторы этого липового «расследования» главными героями сделали боевиков, — считает Джамбулат Умаров. — Людей, которые были готовы убивать мирных жителей за идеалы международной террористической организации. Это даже не чёрный юмор! Это такая пошлятина... Просто детский сад в современных технологиях ведения информационно-гибридных войн! Им нужно почаще ездить в Соединённые Штаты, например, или Европу. Надо квалификацию повысить! Иначе даже дискутировать скучно — настолько они низкотехнологичны и плохи сегодня.

По мнению министра, главной целью подобные «липовые расследования» могут стать причиной для очередных санкций. Другая причина информационных атак — обесчеловечивание жителей Чечни, России и дискредитация лично Рамзана Кадырова.

— Чеченскую Республику, а в след за ней и Россию хотят превратить в глазах людей в тёмное, средневековое капище, где приносятся жертвы, а на «троне» сидит новый Иван Грозный. Или новый Сталин. Людей пугают, хотя, на самом деле, когда к нам приезжают гости, они всегда говорят о Чечне в совершенно иных тонах. Кроме того, для них критически важно превратить в демона Рамзана Кадырова, который имеет очень весомый авторитет в России и за рубежом. Чтобы его высказывания о важных событиях мирового масштаба, его работа на благо страны, его попытки защищать интересы Чечни и России не были восприняты мировым сообществом. Фактически, это информационный саботаж его работы, — резюмировал Джамбулат Умаров.

КСТАТИ

В Чечне прокомментировали новость о Кадырове, расстрелявшем задержанного боевика

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не мог стрелять из пистолета в боевика Имрана Дасаева — такова категорическая позиция руководства региона. Материалы расследования «Новой Газеты» здесь считают сюжетом плохого блокбастера (подробности).