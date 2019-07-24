В Чечне прокомментировали новость о Кадырове, расстрелявшем задержанного боевика

СЕГОДНЯ 21:19 2019-07-24T21:19:52+03:00

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не мог стрелять из пистолета в боевика Имрана Дасаева — такова категорическая позиция руководства региона. Материалы расследования «Новой Газеты» здесь считают сюжетом плохого блокбастера. Об этом «КП» сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

— Меня поражает, что во всей этой истории главными героями стали боевики. Те люди, которые с оружием готовы приходить в дома людей, убивать на улицах, нападать из засады на наших полицейских. Это даже не чёрный юмор! И эта ситуация со стрельбой в резиденции. Они могли бы придумать что-то поновее, посильнее. В таком виде история пахнет плохим голливудским блокбастером. Даже отвечать им скучно. А эти массовые казни в новенькой казарме? Кажется, талант совсем покинул авторов этой фабрики мифотворчества, — резюмировал Умаров.

По информации «Новой Газеты», в резиденции один из задержанных боевиков — Имран Дасаев оскорбил отца главы Чеченской Республики. Тогда Кадыров якобы выхватил пистолет из кобуры охранника и стал стрелять по ногам террориста. В результате тот получил пулевое ранение, от которого страдал оставшиеся дни — до якобы имевшего места расстрела.

Полное интервью с Джамбулатом Умаровым, ответившем на обвинения в пытках и казнях, вы можете почитать на сайте «КП - Северный Кавказ».

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Массовые расстрелы, минимум 27 жертв, беззаконие и произвол не только силовиков, но и руководства — вот краткое содержание скандального расследования «Новой газеты» о Чеченской Республике. При этом основными источниками информации, по словам издания, становятся местные силовики — управление ФСБ и полицейские (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU