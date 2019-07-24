«А она им ужасно гордилась»: Прокурор убил собственную бабушку за 100 тысяч

Шокирующее преступление раскрыто в Карачаево-Черкесии: прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Кравченко вместе с подельником ограбил и убил собственную бабушку. Как выяснилось позже, преступники просто планировали обнести дом старушки, но она проснулась. После этого подельник избил и прикончил ненужную свидетельницу.

Преступление произошло в ночь со 2 на 3 мая 2017 года в Черкесске. Дмитрий Кравченко, зная, что в доме бабушки лежит внушительная сумма наличных — 100 тысяч рублей, предложил своему товарищу Петру Спиваку способ обогатиться на скорую руку. Не остановило служивого и то, что старушка безгранично ему доверяла и ужасно гордилась своим внуком-прокурором.

Когда преступники забрались в дом, старушка проснулась. Следствию удалось выяснить, что Кравченко не хотел убивать старушку. Но его подельник решил не оставлять свидетелей. Он жестоко избил и прикончил её. Так несчастная бабушка стала жертвой алчности собственного внука.

— Спивак и Кравченко были задержаны в ноябре 2017 года. Сразу после этого последний был уволен из прокуратуры. Расследование было передано в главное следственное управление СКР по СКФО, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ.

Теперь Кравченко обвиняют по статье «разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Экс-сотруднику прокуратуры светит до 12 лет колонии.

— Спивак обвиняется по куда более тяжёлым статьям: «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему» и «Убийство из корыстных побуждений». Максимальным наказанием за преступления станет тюремное заключение, вплоть до пожизненного, — резюмировали в пресс-службе.