«Он не сдавался, когда его умоляли, великий воин!»: Соперник Дадашева извинился за трагическую смерть боксёра

Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас, нанёсший смертельные травмы российскому боксёру Максиму Дадашеву извинился перед соперником. По словам спортсмена, он полностью опустошён вестью о трагической кончине лезгинского бойца.

— Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, чем все кончится. Он не сдался, даже когда его умоляли. Что же, лети высоко, великий воин! Только Бог знает истинную причину всего. Мне очень жаль, что твоя смерть связана со мной. Я буду уважать тебя вечно. Покойся с миром, Максим Дадашев! — сказал Матиас в интервью американскому каналу NBC News.

"Я остановлю бой! Пожалуйста! Пожалуйста!": Тренер умолял Максима Дадашева остановить бой.Источник: www.instagram.com/p/B0Q8X_SAwBf/

Последний бой этнического лезгина Дадашева состоялся 20 июля на арене MGM National Harbor в Оксон Хилл, штат Мэриленд. В начале боя инициатива была на стороне россиянина, но пуэрториканцу удалось склонить чашу весов в свою сторону. Максим пропускал удар за ударом. После посчитают, что всего их было 319. Тренеры умоляли его остановиться. Сдаться. Но он был настоящим горцем и не знал поражений — до этого в 13 профессиональных боях он лишь побеждал. Дадашев не желал останавливаться. Тренеру пришлось самому решать судьбу и останавливать бой в 11 раунде. Но было уже слишком поздно.

Полумёртвого Дадашева тут же увезли на «Скорой». Спортсмен был в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него отёк мозга. Было принято решение погрузить боксёра в искусственную кому, чтобы замедлить деградацию тканей. После пришлось проводить трепанацию черепа, чтобы снять отёк. Но боец выдержал.

Несмотря на все усилия врачей, 23 июля, Максим Дадашев скончался. Весь спортивный мир до сих пор пребывает в шоке. Федерации бокса России и США пообещали провести детальное расследование и выяснить причину смерти спортсмена. Знаменитые боксёры выдвигают свои теории. И, конечно же, выражают глубокое соболезнование лезгинскому воину. Который всегда побеждал и лишь один, последний, вернулся «на щите».

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