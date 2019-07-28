Рубин - Ахмат 29 июля 2019: Прогноз на матч 3 тура чемпионата России по футболу

Встречи этих команд обычно называют «битвой середняков»: у них игроки примерно одного уровня, примерно одинаковая статистика. Тем интереснее делать прогноз на матч 3 тура чемпионата России по футболу Рубин - Ахмат 29 июля 2019 года.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

«Рубин» появился в премьер-лиге чуть раньше. Если «Ахмат» (в те годы - «Терек») сыграл «пробный» сезон-2005, чтобы в 2008 году вернуться в элиту российского футбола, то казанцы надежно там закрепились с 2003 года. В 2008 году наступило золотое во всех смыслах слова время для «Рубина»: два чемпионства подряд, бронза, победа в Кубке России. Сезон 2011/12 клуб завершил на 6 месте. Лучший результат, которого после этого добивались «рубиновые» - 5 позиция. Шестые, девятые, десятые, одиннадцатые - увы, такое положение дел стало обыденным для казанцев.

«Терек» изначально звезд с неба не хватал (лучшее достижение - пятое место в сезоне 2016/17), но и проходным соперником никогда не был. Чего стоит, например, разгромная победа 4-1 над будущим бронзовым призером сезона 2015/16 питерским «Зенитом»!

РУБИН - АХМАТ. СТАТИСТИКА ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом 24 раза. И здесь нет явного перевеса в чью-либо сторону. 8 побед казанцев против 7 побед грозненцев, 29 и 23 забитых мяча соответственно. И з 9 ничьих 4 получились безголевыми, в остальных соперники отличались по одному разу.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РУБИН - АХМАТ 29 ИЮЛЯ 2019

Чемпионат только начался, поэтому сложно сказать, какая из команд выглядит интереснее и сильнее. Перерождающийся после отставки Курбана Бердыева «Рубин» провел две встречи на выезде: сыграл вничью с серебряным призером предыдущего сезона московским «Локомотивом» 1:1 и в меньшинстве одолел столичное «Динамо» 1:0. Тренер признался, что это «было круче, чем концерт Metallica».

Матч против «Ахмата» станет первой домашней встреч ей турнира для казанцев. Говорят, что дома и стены помогают. Но «стены» в последнее время были непробиваемой стеной - если на топовые клубы, такие как «Зенит» или ЦСКА, еще приходили под 25 тысяч зрителей, то на остальных играх трибуны были заполнены процентов на 10-15% (5-7 тысяч человек, на «Ахмат» вообще пришли чуть больше трех).

Будет ли зритель в этом сезоне благосклоннее к «Рубину»? Футболисты говорили о том, что едва заполненные трибуны огромной «Казань-Арены» действуют угнетающе. Стадион «Центральный», на котором временно должен играть «Рубин», почти в два раза меньше, а билетов на первую игру на нем уже продано в два раза больше, чем в среднем за прошлый сезон. Что это - банальный интерес к матчу-открытию или вера в нового харизматичного тренера Романа Шаронова? Время покажет.

У «Ахмата» дела на старте чемпионата обстоят чуть хуже: домашняя победа над «Краснодаром» 1:0 и крупное поражение в гостях от «Урала» 3:0. В остальном же в команде все стабильно. Есть небольшие кадровые потери перед поездкой в Казань. После травмы по индивидуальной программе тренируется полузащитник Денис Глушаков. Его коллега по амплуа Феррейра Раванелли из-за разрыва крестообразных связок выбыл минимум до конца осени. Под вопросом участие в игре защитника Анхеля Ромеро, повредившего мышцы.

У «Рубина» точно не выйдут на поле дисквалифицированный из-за красной карточки в прошлом туре Евгений Башкиров и сломавший весной малую берцовую кость защитник Владимир Гранат. Пока не ясно, смогут ли помочь своей команде травмировавшиеся ранее хавбек Камиль Закиров и защитник Силвие Бегич.

При таких раскладах экспертам сложно отдать явное предпочтение одной из команд: коэффициент на победу «Рубина» 2.55, примерно равновероятными вариантами считаются победа «Ахмата» (3.25) и ничья (3.15).

3-й тур. «Рубин» - «Ахмат»

Стадион «Центральный», Казань.

29 июля 2019 года, понедельник. Начало встречи в 20:00.

Главный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).